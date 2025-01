Dan Petrescu critică arbitrajul după remiza CFR Cluj cu FC Botoșani! „Nu au nicio scuză cei de la VAR”

Dan Petrescu și-a exprimat nemulțumirea față de arbitraj și a criticat atitudinea echipei sale în repriza secundă, după ce CFR Cluj a remizat 1-1 cu FC Botoșani.

CFR Cluj pierde puncte importante pe final de meci

CFR Cluj a deschis scorul rapid prin Meriton Korenica în minutul 10, dar a fost egalată pe final de Enzo Lopez, în minutul 85. Dan Petrescu, cunoscut pentru stilul său direct, a declarat că jocul echipei sale în repriza secundă a fost sub așteptări, criticând lipsa de inițiativă a jucătorilor.

„Am intrat foarte prost în repriza a doua. Ne-am retras foarte mult, iar asta le-a permis celor de la Botoșani să preia inițiativa. Nu înțeleg de ce am făcut asta, poate din cauza diferenței de stil între meciurile din Spania și România. La 1-0 am avut șanse să închidem jocul, dar nu am profitat”, a spus Petrescu.

Arbitrajul, principala nemulțumire a lui Dan Petrescu

Petrescu a fost vehement în legătură cu o fază din minutul 71, când șutul lui N’Kololo a fost blocat aparent cu mâna de Pavlovic, dar arbitrul nu a acordat penalty. Decizia VAR de a nu interveni a stârnit furia tehnicianului clujean.

„Cheia meciului a fost la penalty-ul neacordat. Mingea era clar pe traiectorie spre poartă. Dacă nici asta nu e henț, atunci ce mai e? VAR-ul trebuia să-l cheme pe arbitru, dar n-au făcut-o. Dacă era în favoarea noastră, sigur se vorbea de scandal timp de doi ani. Mi se pare ciudat cum pot apărea astfel de greșeli cu VAR”, a adăugat antrenorul.

Louis Munteanu: „Trebuia să mergem mai sus”

Louis Munteanu, atacantul CFR-ului, a recunoscut dificultatea meciului și faptul că echipa nu a reușit să gestioneze avantajul.

„Am luat gol pe final, trebuia să fim mai sus. Este o ediție de campionat palpitantă, unde oricine poate bate pe oricine. Cred că avem șanse reale la titlu atâta timp cât suntem în play-off, dar trebuie să luăm fiecare meci în parte. Urmează un duel greu cu Farul”, a declarat Munteanu.

