Dan Cioloș, în vacanță cu soția, nu cu amanta: „Câtă minciună e prea multă minciună?”

Dacian Cioloș, europarlamentar și cofondator al partidului REPER, a transmis pe pagina sa de Facebook că se află la Madrid, în vacanță, dar cu soția și nu cu amanta, așa cum a precizat o publicație din România.

„Câtă minciună e prea multă minciună? Acum niște ani aș fi spus că o singură minciună e suficientă pentru a nu mai avea încredere în cineva sau în ceva. Dar a trecut timpul și ne-am obișnuit atât de mult cu minciunile încât pare că nu mai deranjează pe nimeni încă o minciună și încă o minciună.

‘Dacian Cioloș, escapadă de weekend cu amanta la Madrid’ – am dat din întâmplare astăzi peste acest titlu de articol despre mine care reia o poveste inventată despre o presupusă aventură a mea. Este încă o scorneală veche, care a mai fost vândută acum niște ani în cel mai iresponsabil mod cu putință. Așa cum se întâmplă în plăsmuirea de fake-news, se amestecă ceva adevărat cu zece falsuri și gata știrea la gazetă. Sunt în Spania, e adevărat, dar cu soția mea, Valérie, pentru a celebra împreună Floriile catolice.

Am câteva lucruri de spus despre dezinformarea apărută azi. În primul rând, mi se pare josnic la nivel uman să te folosești de cineva pentru câștiguri financiare sau politice. Resping ideea că odată ce ești persoană publică trebuie să înduri toate minciunile care se spun despre tine. Presa are datoria de a scoate la iveală faptele unei persoane publice și să nu ierte niciun derapaj al unui politician. Dar să creezi falsuri sub denumirea de presă și sub legitimația de jurnalist este în primul rând o ofensă adusă jurnalismului și celor care chiar fac această meserie cu bună credință.

În ceea ce mă privește, m-am obișnuit cu aceste minciuni care apar cu regularitate despre mine. Dar îmi pare rău și de fiecare dată când a fost cazul le-am cerut scuze celor apropiați pentru că au fost târâți în aceste minciuni pentru simplul fapt ca-mi sunt alături sau mă cunosc, se întâlnesc cu mine, că îmi sunt prieteni sau rude.

M-aș fi amuzat de această dezinformare, cum am mai făcut-o. Însă în contextul acestor zile îmi dau seama că victima nu sunt eu, ci mulți oameni care sunt expuși doar la minciună pe care de multe ori o acceptă sau o tolerează ca „fapt divers”. Minciuni ca fapt divers despre aproape orice, nu doar despre mine. Pentru ei, mă voi gândi la modalități mai eficiente de a lupta cu mistificările, dezinformările și jumătățile de adevăr,” transmite Dan Cioloș, pe pagina sa de Facebook.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!