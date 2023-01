Dacian Cioloș vrea presiune constantă pentru ca aderarea României la Schengen să se realizeze

Europarlamentarul REPER Dacian Cioloș spune că este nevoie de negociere proactivă din partea autorităților române, de presiune constantă pentru ca subiectul României în Schengen să rămână pe agenda europeană.

„Subiectul accesului României în Schengen va rămâne pe agenda europeană pentru a fi rezolvat în favoarea noastră doar cu efort susținut din partea României, a Guvernului, a Președintelui și a miniștrilor cu responsabilități pe dosar. Dacă stăm și așteptăm să ne rezolve alții problema, am o veste proastă. Nu se va întâmpla sau se va întâmpla în termenii altora, nu ai noștri. Noi avem interesul să intrăm în Schengen rapid, în prima jumătate a acestui an, nu când ar dori austriecii sau când li se pare altora că îi avantajează pentru că scapă de alegeri sau simt că scade presiunea în țările lor”, susține europarlamentarul, potrivit jurnalul.ro.

Cioloș vrea presiune constantă pentru aderarea României la Schengen, președinția Suediei dorind reluarea discuțiilor

El spune că președinția suedeză a Consiliului UE este dispusă să repună pe agendă subiectul Schengen, așa cum a spus premierul Suediei marți în Parlamentul European, dar asta nu se va întâmpla automat.

„E nevoie de negociere proactivă din partea autorităților române, de presiune constantă și de curajul și înțelepciunea de a folosi toate instrumentele și argumentele – nu puține! – pe care le are România la masa negocierilor. Avem forță de negociere, România are argumente, dar cei care o conduc azi trebuie să știe să le folosească pe măsură, așa cum nu s-a întâmplat la finalul anului trecut.

Am tot spus-o, inclusiv în discuții directe cu membri ai Guvernului și cu premierul. Și noi, deputații europeni, putem ajuta mai mult statul român dacă cei din fruntea statului vor să folosească atât cunoștințele, cât și relațiile pe care le avem în european format din șefi de stat și de guvern, forța grupurilor politice, contactele pe care le avem în mediul politic și instituțional european”, a scris Dacian Cioloș pe Facebook.

El susține că acest moment al negocierilor e „un test de maturitate pentru capacitatea noastră de a lucra structurat și sistematic pe un obiectiv comun, dincolo de reflexul care de multe ori la noi în politică înlocuiește capacitatea de dialog și de a construi înțelegeri politice în interes public”.

