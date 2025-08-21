Un cutremur s-a produs joi, la ora 11:02, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut magnitudinea 3.5 și s-a produs la adâncimea de 123.1 km.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km V de Focșani, 51km N de Buzău, 70km SE de Sfântu-Gheorghe, 77km E de Brașov, 82km NE de Ploiești”, transmite INCDFP.

Gheorghe Mărmureanu a vorbit despre următorul mare cutremur din România

Luni, 16 septembrie, România a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 5,4, care a fost resimțit nu doar pe teritoriul țării, ci și în străinătate.

Seismul s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 57 de kilometri nord-vest de Buzău, 58 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 61 de kilometri est de Brașov, 64 de kilometri vest de Focșani și 73 de kilometri nord-est de Ploiești.

Specialiștii INCDFP monitorizează atent situația și nu exclud posibilitatea unor replici de intensitate mai mică în următoarele ore sau zile. Cetățenii sunt sfătuiți să rămână vigilenți și să urmeze recomandările autorităților în caz de noi seisme.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!