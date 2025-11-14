Cutremur de 3,4 grade în nordul Olandei, unul dintre cele mai puternice din istoria regiunii Groningen

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a zguduit în noaptea de vineri regiunea Groningen, în nordul Ţărilor de Jos, fiind catalogat drept al treilea cel mai puternic seism înregistrat vreodată într-o zonă afectată de decenii de instabilitate seismică provocată de extracţia de gaz, relatează AFP, citată de Agerpres.

Seismul s-a produs la ora 01:16 (00:16 GMT), epicentrul fiind localizat în satul Zeerijp, potrivit Institutului Regal Olandez de Meteorologie (KNMI). Deși nu au fost raportate victime, efectele au fost semnificative.

Zeci de sesizări de pagube, unele considerate critice

Institutul pentru daune miniere din Groningen a anunțat că a primit 66 de reclamații, dintre care 12 semnalau „o situație de urgență critică” — ceea ce indică distrugeri care ar putea pune în pericol siguranța locuințelor afectate.

„Puternicul cutremur de noaptea trecută este profund șocant”, a reacționat pe platforma X premierul demisionar Dick Schoof, subliniind că acest nou episod „arată consecințele persistente ale extracției de gaz în provincie”.

Zăcământul Groningen, închis în 2024 după decenii de seisme

Regiunea Groningen a devenit cunoscută în ultimii ani pentru cutremurele de mică adâncime provocate de exploatarea celui mai mare zăcământ de gaz din Europa. În 2024, zăcământul a fost în sfârșit închis, după presiuni puternice din partea populației, exasperată de pagubele repetate și riscurile constante.

Specialiștii avertizează însă că seismele ar putea continua ani buni, chiar dacă frecvența și intensitatea lor vor scădea treptat.

„Numărul lor va diminua, la fel și cel al cutremurelor puternice. Totuși, acest proces poate dura mulți ani”, a explicat KNMI.

Seismul de vineri readuce în atenție fragilitatea unei regiuni în care populația încearcă încă să se refacă după decenii de instabilitate provocată de extracțiile industriale.

