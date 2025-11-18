Curtea de Apel București (CAB) a decis marți să respingă, ca neîntemeiată, cererea unui avocat care solicita anularea alegerilor locale parțiale programate pentru 7 decembrie.

Instanța a menținut integral hotărârile de Guvern privind organizarea alegerilor parțiale din Capitală.

Potrivit deciziei, „Respinge excepţiile invocate în cauză, ca neîntemeiate. Respinge în integralitate cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti. Cu recurs în 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capetelor de cerere având ca obiect anularea HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti”.

Cine este autorul acțiunii

Demersul juridic a fost inițiat de avocatul Cătălin Dima, specializat în dreptul afacerilor și fondator al inițiativei civice „Ba da, putem!”.

Săptămâna trecută, el a chemat Guvernul în judecată solicitând anularea HG nr. 890/2025, care stabilește data alegerilor parțiale pentru președintele CJ Buzău, primarul general al Capitalei și primarii din 12 comune.

Totodată, Dima a contestat HG nr. 891/2025, ce reglementează calendarul electoral pentru scrutinul din 7 decembrie.

Argumentele avocatului

Avocatul susține că Guvernul ar fi accelerat organizarea alegerilor din București în urma unui sondaj din septembrie, potrivit căruia 50% dintre români și-ar fi pierdut încrederea în actuala clasă politică și ar prefera candidați noi.

În opinia lui, Executivul ar fi urmărit să limiteze șansele unui candidat independent sau nou venit în politică: acesta nu ar avea timpul necesar pentru a intra în competiție cu reprezentanții PSD, PNL și USR.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.