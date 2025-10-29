Prețurile cuprului au urcat miercuri la un nou nivel record, pe fondul problemelor apărute la unele dintre cele mai mari mine din lume, care alimentează temerile privind un deficit global de aprovizionare, informează Financial Times.

Pe piața londoneză, cotația de referință pentru cupru — un metal esențial pentru industria construcțiilor și sectorul vehiculelor electrice — a crescut cu 1%, atingând 11.137 de dolari pe tonă.

Astfel, a fost depășit precedentul maxim de 11.104 dolari, stabilit în luna mai 2024.

Tarifele impuse de Trump și problemele din mine alimentează creșterea

Potrivit analiștilor, avansul cotațiilor este susținut de noile tarife comerciale impuse de Donald Trump asupra cuprului, dar și de restricțiile de producție apărute în marile exploatări miniere din întreaga lume.

Analiștii de la Jefferies au avertizat, într-un raport publicat duminică, că producția globală de cupru a fost serios afectată de „probleme operaționale” în mai multe mine majore.

Aceștia au subliniat că, din cauza acestor dificultăți, piața se confruntă cu „deficite semnificative” care ar putea persista în lunile următoare, punând presiune suplimentară asupra prețurilor.

