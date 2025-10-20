Cele mai mari creşteri s-au consemnat la lucrările de reparaţii capitale, care au urcat cu peste 50%, urmate de construcţiile noi, cu o majorare de 7%

Volumul lucrărilor de construcţii a înregistrat o creştere semnificativă în perioada ianuarie–august 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, activitatea din sector a avansat cu 9,7% ca serie brută şi cu 9,8%, după ajustarea în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

Cele mai mari creşteri s-au consemnat la lucrările de reparaţii capitale, care au urcat cu peste 50%, urmate de construcţiile noi, cu o majorare de 7%. În schimb, lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au înregistrat o scădere de aproape 3%. Pe tipuri de construcţii, cele mai dinamice au fost lucrările inginereşti, care au crescut cu 11,8%, urmate de clădirile rezidenţiale (+10,1%) şi cele nerezidenţiale (+5,5%).

La nivel ajustat, trendul se menţine: reparaţiile capitale s-au majorat cu aproape 49%, iar construcţiile noi cu 7,8%, în timp ce întreţinerea şi reparaţiile curente au coborât cu 5,2%.

În luna august, însă, sectorul a consemnat o frânare accentuată. Faţă de iulie, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu peste 24% ca serie brută şi cu 26% ca serie ajustată sezonier. Scăderi au fost raportate la toate categoriile – de la lucrările de reparaţii curente şi capitale, până la construcţiile noi.

Comparativ cu august 2024, volumul total al lucrărilor s-a redus cu 2,1%, în principal, din cauza declinului înregistrat la lucrările de întreţinere şi construcţiile noi. Totuşi, lucrările de reparaţii capitale au continuat să crească, avansând cu peste 27%.

INS notează că, în ciuda fluctuaţiilor lunare, construcţiile rămân unul dintre puţinele sectoare economice cu o creştere constantă în 2025, susţinută, în special, de investiţiile în infrastructură şi de dinamica pieţei imobiliare.

