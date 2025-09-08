Guvernul de la Atena a anunțat un pachet de măsuri în valoare de 1,6 miliarde de euro pentru a combate declinul natalității și pentru a sprijini familiile.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a subliniat că problema este una de securitate națională și a descris planul drept „cea mai îndrăzneață reformă fiscală aplicată în Grecia în ultimii 50 de ani”.

„Știm că costul vieții este unul dacă nu ai copii și altul dacă ai doi sau trei copii. Așadar, ca stat, ar trebui să găsim o modalitate de a recompensa cetățenii noștri care fac alegerea [de a avea copii]”, a declarat prim-ministrul.

Stimulente pentru creșterea natalității

Noile măsuri, ce vor intra în vigoare în 2026, prevăd:

reducerea impozitelor cu 2 puncte procentuale pentru toți contribuabilii,

eliminarea taxelor pentru familiile cu venituri mici și patru copii,

scutiri fiscale pentru cei care locuiesc în sate cu mai puțin de 1.500 de locuitori,

suport financiar pentru creșterea copiilor, deja majorat în ultimii ani.

Guvernul a anunțat, de asemenea, eliminarea impozitului pe proprietăți în zone îndepărtate, pentru a încuraja tinerii să se mute la sat, unde locuințele sunt mai accesibile.

Un viitor demografic îngrijorător

Potrivit Eurostat, populația Greciei ar putea scădea de la 10,2 milioane la sub 8 milioane până în 2050, iar 36% dintre locuitori vor avea peste 65 de ani. Rata natalității este de doar 1,4 copii pe femeie, mult sub pragul de înlocuire de 2,1.

„Reforma noastră fiscală va pune un accent deosebit pe această problemă… în calitate de șef al echipei economice, aș spune că prioritatea noastră principală este problema demografică”, a declarat ministrul finanțelor, Kyriakos Pierrakakis.

Impact asupra sănătății și societății

Specialiștii avertizează că declinul demografic pune presiune pe sistemele de pensii, sănătate și securitate națională.

Într-un studiu recent, revista Lancet a avertizat că schimbările demografice reprezintă o amenințare directă pentru sistemul medical și societate, mai ales în contextul crizei climatice și al instabilității economice.

Criza economică din ultimul deceniu, măsurile de austeritate și exodul a peste 500.000 de tineri greci în căutarea unui loc de muncă au accentuat declinul natalității. În paralel, costul ridicat al locuințelor descurajează formarea de familii – mulți tineri rămân cu părinții până la 30 de ani.

