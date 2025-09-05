Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea fugarului din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc.

Potrivit publicației Ziarul de Gardă, în data de 28 august, Vladimir Plahotniuc a fost adus în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena, acolo unde i-au fost examinate alte două cereri ale autorităților de la Chișinău privind extrădarea sa.

Informația privind acceptul extrădării lui Plahotniuc în Republica Moldova a fost anunțată de avocatul acestuia, Lucian Rogac.

Instanța din Atena s-a reunit și în data de 26 august pentru a analiza noile cereri privind extrădarea lui Plahotniuc. La momentul respectiv, instanța a dispus ca Plahotniuc să fie adus silit la proces, după ce acesta a refuzat, în primă fază, să fie escortat la Curtea de Apel din Atena.

Avocatul lui Plahotniuc a mai spus că decizia de extrădare a fost luată joi, 4 septembrie. Momentan, Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat informaţiile.

Informația vine în contextul în care în luna iulie, Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia. Solicitarea extrădării se bazează, printre altele, pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante.

După ce Vladimir Plahotniuc va fi extrădat, acesta ar urma să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!