Pe măsură ce toamna înaintează, tot mai mulți oameni se confruntă cu tuse, strănut și febră ușoară. Dar cum poți ști dacă este doar o răceală obișnuită, gripă sau Covid-19 și ce măsuri poți lua pentru a evita cele mai grave simptome?

Cum să faci diferența între răceală, gripă și Covid și cum să eviți complicațiile

Medicul Dr. Oscar Duke, cunoscut publicului și ca prezentator TV la BBC, explică diferențele între cele trei afecțiuni și oferă sfaturi pentru a reduce riscurile.

Diferențele cheie între răceală, gripă și Covid:

Răceală: simptomele apar treptat, afectează în principal nasul și gâtul, uneori apare o senzație de presiune în urechi și o tuse cu mucus. Majoritatea oamenilor pot continua activitățile normale.

debutează brusc, provoacă oboseală intensă, febră, dureri musculare și tuse uscată. Poate fi necesar să te odihnești mai mult. Covid-19: simptomele sunt similare cu ale gripei, însă pierderea gustului sau a mirosului și durerea în gât „ascuțită” sunt semne distinctive. Unele persoane pot avea diaree sau tulburări digestive.

De ce apar mai multe infecții toamna?

Pe măsură ce zilele devin mai scurte și oamenii petrec mai mult timp în spații închise, virusurile circulă mai ușor. Reîntoarcerea copiilor la școală și a studenților în căminele universitare contribuie la răspândirea germenilor, mai ales în contextul petrecerilor și oboselii care slăbesc sistemul imunitar.

Sfaturi pentru a te proteja și a ameliora simptomele:

Odihnă: corpul are nevoie de timp pentru a lupta cu infecția.

corpul are nevoie de timp pentru a lupta cu infecția. Medicație: paracetamol sau ibuprofen pentru reducerea febrei și a durerilor.

paracetamol sau ibuprofen pentru reducerea febrei și a durerilor. Vitamine: menținerea unui aport echilibrat de vitamine, inclusiv D și C, prin alimentație sănătoasă.

menținerea unui aport echilibrat de vitamine, inclusiv D și C, prin alimentație sănătoasă. Spray nazal decongestionant: utilizat maxim 4-5 zile pentru a evita efectul de dependență.

utilizat maxim 4-5 zile pentru a evita efectul de dependență. Hidratare și supe calde: lichidele calde și supele pot calma gâtul și ajută la hidratarea organismului.

Dr. Duke avertizează că, în cazurile cu afecțiuni cronice, dificultăți de respirație sau simptome persistente mai mult de trei săptămâni, este esențial să se ceară sfatul medicului.

