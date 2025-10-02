Lipsa somnului îmbătrânește creierul: un nou studiu trage un semnal de alarmă

Un studiu recent realizat în Marea Britanie arată că somnul insuficient are efecte alarmante asupra sănătății creierului, accelerând procesul de îmbătrânire cerebrală.

Cercetătorii au analizat peste 27.000 de adulți cu vârste între 40 și 70 de ani, folosind scanări RMN și algoritmi de inteligență artificială pentru a compara vârsta biologică a creierului cu vârsta reală a participanților. Rezultatele au arătat că:

persoanele cu un somn de proastă calitate aveau creierul care părea, în medie, cu un an mai bătrân decât vârsta lor reală;

decât vârsta lor reală; pentru fiecare punct pierdut pe „scorul de somn sănătos”, creierul îmbătrânea suplimentar cu șase luni ;

; inflamația a fost identificată ca factor cheie, explicând aproximativ 10% din legătura dintre lipsa somnului și accelerarea îmbătrânirii cerebrale.

CITEȘTE ȘI – Epidemie de norovirus pe croaziera Royal Caribbean: aproape 100 de persoane s-au îmbolnăvit

Experții atrag atenția că efectele negative asupra memoriei și funcțiilor cognitive ar putea fi prevenite: „Somnul este un factor modificabil. Prin îmbunătățirea obiceiurilor de odihnă putem încetini îmbătrânirea creierului și reduce riscul de declin cognitiv.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.