Cum a trăit Maria Branyas Morera până la vârsta de 117 ani

Maria Branyas Morera, care a murit anul trecut la vârsta de 117 ani și 168 de zile, a fost cea mai vârstnică persoană cunoscută la nivel global. Înainte de deces, ea a cerut medicilor să-i studieze sănătatea, iar cercetătorii Universității din Barcelona au petrecut trei ani analizând factorii care i-au permis să atingă o vârstă atât de remarcabilă.

Maria Branyas Morera explică secretul longevității

Potrivit studiului publicat în Cell Reports Medicine, longevitatea extremă a Mariei Branyas Morera a rezultat dintr-o combinație de factori genetici și stil de viață.

Indiciile pentru o longevitate extremă sunt un amestec între ceea ce moștenim de la părinți și ceea ce facem în viața noastră. Proporția poate fi… cam jumătate și jumătate, a declarat dr. Manel Esteller, șeful departamentului de Genetică.F

Branyas avea gene foarte bune, cu variante genetice unice, care o protejau împotriva multor boli, dar și obiceiuri sănătoase: nu fuma, nu consuma alcool și urma o dietă bogată în pește, ulei de măsline și iaurt — trei porții pe zi, fără zahăr adăugat. Iaurtul contribuia la echilibrul florei intestinale, reducând inflamația cronică, considerată unul dintre principalii factori care accelerează îmbătrânirea și apariția bolilor.

Cercetătorii subliniază că, deși nu se poate confirma complet că longevitatea sa se datorează doar consumului de iaurt, este probabil ca acesta să fi avut un efect benefic asupra sănătății sale și a vârstei înaintate.

Născută în 1907 în San Francisco și stabilită în Spania de la vârsta de 8 ani, Maria Branyas a supraviețuit două războaie mondiale și două pandemii, având trei copii și 13 strănepoți. În plus, ea a trăit o viață sănătoasă, fără cancer, boli cardiovasculare sau demență.

