Ucraina afirmă că Rusia folosește „tactici noi” pe front

Forțele rusești și-au schimbat tacticile pe front pe parcursul verii, desfășurând grupuri mai mici de sabotaj în încercarea de a pătrunde adânc în liniile ucrainene, a declarat șeful Statului Major al Ucrainei, notează AFP.

Moscova controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, însă a cucerit doar un procent din țară în ultimul an, conform unei analize AFP bazate pe date de la Institute for the Study of War și Critical Threats Project.

În ciuda progresului lent, luptele de pe linia frontului rămân intense, ambele tabere înregistrând pierderi uriașe. Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Syrsky, a explicat că Rusia folosește acum grupuri mici de patru-cinci soldați pentru a infiltra apărarea ucraineană.

De la începutul verii, a existat o schimbare în tacticile inamicului. Sarcina lor principală este să pătrundă cât mai adânc pe teritoriul nostru, să se retragă, să se regrupeze și apoi să atace ținte în profunzime, pentru a paraliza logistica și rotațiile trupelor noastre, a spus Syrsky.

Aceste tactici permit trupelor ruse să avanseze cu efective relativ reduse, fără a prelua controlul complet asupra zonelor vizate. În august, soldații ruși au reușit să străpungă apărarea Ucrainei în apropierea orașului minier Dobropillia, înainte de a fi respinși de forțele Kievului.

Situația generală pe front, care se întinde pe 1.250 km, rămâne dificilă, cu avansări rusești în sectoare cheie. Ministerul Apărării rus a anunțat vineri capturarea satului Yunakivka, în nord-estul regiunii Sumy.

Syrsky a mai menționat că Ucraina își adaptează și propriile tehnici de apărare aeriană pentru a contracara atacurile aeriene crescute asupra orașelor, inclusiv prin utilizarea mai frecventă a elicopterelor și aeronavelor ușoare, precum și prin dezvoltarea de noi sisteme de interceptare a dronelor.

