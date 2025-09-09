Criza vaccinării Covid în SUA provoacă îngrijorare și teamă în rândul cetățenilor

Pe măsură ce cazurile de Covid cresc în Statele Unite, noile reguli privind vaccinarea impuse de Food and Drug Administration (FDA) au ridicat îngrijorări majore pentru milioane de americani. Vaccinurile sunt acum autorizate doar pentru persoanele de 65 de ani și peste, în timp ce tinerii pot beneficia de ele doar dacă au afecțiuni medicale preexistente care îi fac vulnerabili.

Aceste schimbări, venite într-un sezon de toamnă-iarnă în care guvernul nu mai recomandă vaccinarea generală, au creat un sentiment de anxietate pentru cei care au persoane în vârstă sau imunocompromise în familie.

Madison Heckel, o avocată de 33 de ani, se pregătește pentru nunta sa și își face griji că ar putea să se îmbolnăvească chiar în ziua cea mare.

Am avut Covid în 2021 și de atunci par să fiu bolnavă mai tot timpul. Nu vreau să fiu bolnavă în ziua nunții, mai ales că am făcut toate booster-ele anuale, spune ea.

Dificultățile privind accesul la vaccin și restricțiile de eligibilitate complică acum ceea ce era până recent un proces simplu.

Pentru tinerii ca Zeke Fraser-Plant, 18 ani, preocupările sunt și mai profunde. Familia și prietenii săi au suferit efecte pe termen lung după Covid, iar teama de a transmite virusul celor dragi crește sub impactul noilor reguli.

Sunt absolut îngrozit că aș putea să fac rău cuiva cunoscut dacă aduc virusul acasă, a spus el.

Și profesioniștii din domeniul sănătății sunt alarmați. Haley, o stilistă din Portland, și Roger, medic de urgență din Alaska, atrag atenția asupra pericolului reprezentat de limitarea accesului la vaccin pentru populația generală. „Deciziile privind sănătatea trebuie să se bazeze pe dovezi științifice, nu pe ideologii pseudostiințifice”, a spus medicul.

Situația este critică și pentru persoanele cu sănătate fragilă, cum este cazul Elenei din Los Angeles, bolnavă de cancer în stadiul 4, și al lui Tammy Hansen din Illinois, care urmează să aibă grijă de mama sa în vârstă de 85 de ani. Ambii se tem că lipsa accesului la vaccin ar putea pune în pericol viața celor dragi.

Într-un context în care ratele de vaccinare sunt reduse, mulți americani se confruntă cu o combinație de teamă, incertitudine și responsabilitate față de cei apropiați, în timp ce sistemul de sănătate devine tot mai inaccesibil pentru grupurile vulnerabile.

