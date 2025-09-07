Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a atras atenția asupra apariției unor mesaje și opinii legate de sănătate, promovate în spațiul public fără dovezi științifice.

„În ultima perioadă au apărut în spaţiul public mesaje şi opinii legate de sănătate care nu au la bază dovezi ştiinţifice şi care pot crea confuzie sau teamă. Unele dintre aceste mesaje sunt promovate chiar de persoane cu pregătire medicală, dar care aleg să ignore cunoştinţele fundamentale dobândite în facultatea de medicină şi recomandările validate de comunitatea ştiinţifică internaţională”, a transmis Moldovan.

Președintele CNAS a subliniat că informațiile nefondate pot întârzia prezentarea pacienților la medic, pot împiedica stabilirea unui diagnostic corect și pot afecta eficiența tratamentelor.

Poziția oficială a CNAS

„CNAS vă asigură că: medicii aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia să respecte ghidurile şi protocoalele medicale validate ştiinţific; prescrierea de medicamente şi conduita medicală se bazează exclusiv pe evidenţe clare, recunoscute şi acceptate de comunitatea medicală; obiectivul nostru principal este protejarea sănătăţii dumneavoastră printr-un act medical de calitate, sigur şi responsabil”, a precizat președintele CNAS.

El a insistat asupra importanței relației medic-pacient, bazată pe încredere și comunicare directă:

„Atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discutaţi direct cu medicul dumneavoastră de familie sau cu specialistul care vă urmăreşte cazul, nu să vă lăsaţi influenţaţi de opinii răspândite fără fundament. (…) Este momentul să avem din nou încredere unii în ceilalţi!”

Reacția Ministerului Sănătății

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a condamnat public fenomenul dezinformării medicale.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna şi nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienţilor în tratamentele moderne”, a scris acesta pe Facebook.

Declarațiile vin în contextul unei conferințe organizate sâmbătă la Brașov, intitulată „COVID-19 & Convergenţa Bio-Digitală”, eveniment transmis online și la care au participat mai mulți medici din țară.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.