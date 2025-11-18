Abuzul, neglijarea și exploatarea sexuală a copiilor au ajuns la „niveluri critice” în România, avertizează organizația Salvați Copiii. În primele zece luni ale acestui an au fost înregistrate peste 40.000 de sesizări, mai mult decât dublul numărului raportat în 2024.

Conform datelor, 84% dintre materialele de abuz sexual raportate au fost generate chiar de copii, aflați sub presiunea amenințărilor, șantajului sau manipulării emoționale.

În 2024, Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a numărat 20.216 situații de abuz, neglijare și exploatare, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz și exploatare sexuală.

„Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful iceberg-ului, multe situaţii rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranţei societăţii româneşti faţă de acest fenomen”, spun specialiștii Salvați Copiii.

Cazuri șocante care ies la suprafață

Unul dintre cele mai grave cazuri recente s-a petrecut la Galați, unde un bărbat este acuzat că i-ar fi violat pe cei doi copii ai concubinei sale — un bebeluș de trei luni și o fetiță de un an și șapte luni.

Scenele ar fi fost filmate chiar de mamă și postate pe TikTok, platformă care a alertat autoritățile.

Un val record de sesizări online în 2025

Prin linia de raportare Esc_ABUZ a programului „Ora de Net”, Salvați Copiii a procesat în 2025 nu mai puțin de 43.223 de rapoarte de abuz, neglijare și exploatare, față de 19.369 în tot anul 2024.

Acestea conțineau peste 85.000 de materiale abuzive distincte, găzduite pe servere din România și distribuite prin aproape 79.000 de linkuri ulterior închise de autorități.

Datele oficiale din 2024 indicau doar în 847 de cazuri declanșarea urmăririi penale împotriva agresorilor.

„Cu ocazia Zilei Europene pentru Protecţia Copiilor împotriva Exploatării Sexuale şi Abuzului Sexual, Salvaţi Copiii atrage atenţia asupra amplorii pe care o au, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, cazurile de abuz sexual. Situaţia este una critică (…) propagate în mediul online inclusiv prin intermediul inteligenţei artificiale”, avertizează organizația.

Fenomen global care pune Europa în centrul atenției

Specialiștii Consiliului Europei estimează că un copil din cinci trece printr-o formă de violență sexuală înainte de a împlini 18 ani. Tot ei indică faptul că 62% dintre materialele cunoscute de abuz sexual asupra minorilor sunt stocate pe servere europene, transformând continentul într-un „hub involuntar” pentru distribuirea acestui conținut ilegal.

„În 2024, s-au înregistrat global peste 20,5 milioane de raportări de suspiciuni de abuz sexual online asupra copiilor şi 29,2 milioane de incidente de exploatare sexuală”, explică organizația, subliniind necesitatea unor centre specializate precum modelul Barnahus, care oferă sprijin integrat copiilor traumatizați.

România, vulnerabilă în fața abuzurilor online

Europol și rețelele internaționale de protecție a copiilor avertizează că numărul materialelor ilegale și al cazurilor de grooming crește constant. Pandemia a accelerat fenomenul, prin creșterea timpului petrecut online atât de copii, cât și de agresori.

În România, sărăcia, lipsa educației digitale și problemele de sănătate mintală ale copiilor creează condiții favorabile pentru exploatare.

„Agresorii profită de anonimatul internetului pentru a ademeni şi şantaja victime minore, practicând racolarea copiilor în scopuri abuzive (grooming) şi şantaj sexual al copiilor (extortion) într-un mod din ce în ce mai răspândit”, avertizează Salvați Copiii.

