Peste jumătate dintre copiii românilor plecaţi la muncă în străinătate îşi trăiesc o treime din copilărie fără părinţi

De către
Narcis Rosioru
-
0
59

Un nou studiu realizat de organizaţia Salvaţi Copiii România arată că mai mult de jumătate dintre părinţii români plecaţi la muncă în străinătate lipsesc, în medie, o treime din copilăria copiilor lor.

Perioadele cele mai frecvente în care aceştia nu sunt alături de copii sunt anii de şcoală primară şi preadolescenţa – etape esenţiale pentru dezvoltarea emoţională şi educaţională.

Cercetarea, desfăşurată între iulie şi octombrie 2025, în cadrul proiectului „Sună-i zilnic! – Conexiune dincolo de graniţe”, evidenţiază o realitate dureroasă: părinţii sunt plecaţi în medie de şase ani, iar 67% dintre taţi şi 75% dintre mame sunt plecaţi de mai mult de trei ani.

Profilul părinţilor care lucrează peste hotare

Conform studiului, bărbaţii români lucrează preponderent în construcţii (50%), agricultură (12%), transporturi (8%) sau servicii (ospătari – 5%), în timp ce femeile ocupă locuri de muncă precum îngrijitoare de vârstnici (17%), menajere (17%), lucrătoare agricole (15%) ori casiere (10%).

„Mai mult de jumătate dintre părinţii cu copii în ţară lipsesc o treime din copilăria acestora, în special vârsta educaţiei primare mici şi a preadolescenţei. Mai mult, 41% dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate au mai mult de 6 ani de când muncesc în afara ţării (aproape 20% din vechimea legală în muncă)”, se arată în raport.

În privinţa legăturii emoţionale, 41% dintre părinţi afirmă că le lipseşte cel mai mult timpul petrecut cu copiii, 33% regretă momentele importante pierdute, 21% menţionează dragostea copilului, iar 6% spun că duc dorul comunicării directe.

Dorul de casă şi planurile de întoarcere

Datele arată că 82% dintre părinţii intervievaţi intenţionează să se întoarcă în România în următorii ani, însă decizia depinde de condiţiile economice interne – locuri de muncă mai bine plătite, taxe reduse, servicii medicale şi educaţionale de calitate şi o infrastructură mai bună.

Rezultatele arată diferenţe semnificative între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte starea emoţională:

  • 57% dintre mame afirmă că resimt singurătatea;
  • 51% declară că se simt triste;
  • 30% spun că nu fac faţă vieţii din ţara de destinaţie, procent aproape de trei ori mai mare decât în cazul taţilor.

„Cu toate acestea, doar între 8-10% dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate declară că au consultat un psiholog. Ponderea este de aproape cinci ori mai mare în rândul femeilor (14%) decât în rândul bărbaţilor (3%)”, se mai arată în raport.

Legătura cu copiii, principala provocare

Potrivit cercetării, 91% dintre părinţi consideră că menţinerea legăturii emoţionale cu copiii este cea mai mare provocare pentru familiile despărţite de migraţia economică.

De asemenea, 83% menţionează dificultăţi de integrare în ţările gazdă, iar 26% se confruntă cu probleme de comunicare cu instituţiile din România.

Cele mai mari lipsuri resimţite sunt absenţa copiilor (94%), distanţa faţă de familie (80%), lipsa sprijinului din România (55%) şi dificultăţile de adaptare în ţara gazdă (40%).

Studiul Salvaţi Copiii a fost realizat pe un eşantion de 400 de părinţi români care lucrează în Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Franţa, Austria şi Belgia.

