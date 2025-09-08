Criza climatică va crește incendiile declanșate de fulgere: un pericol tot mai mare pentru sănătatea publică

Un nou studiu avertizează că schimbările climatice vor face ca incendiile cauzate de fulgere să fie tot mai frecvente în următoarele decenii, ceea ce ar putea avea efecte majore asupra siguranței publice și sănătății oamenilor. Incendiile declanșate de fulgere tind să izbucnească în zone izolate, ceea ce le permite să se extindă rapid și să devină mai periculoase decât cele provocate de om. Acest lucru duce la mai mult fum de incendiu, afectând calitatea aerului pe scară largă.

Ce arată un nou studiu

În ultimele patru decenii, furtunile și condițiile meteorologice favorabile fulgerelor s-au intensificat în vestul Statelor Unite, inclusiv în Washington, Oregon, Valea Centrală a Californiei și zonele montane ale Munților Stâncoși. Fenomene similare au fost raportate și în Europa și Canada, unde incendiile cauzate de fulgere au ars suprafețe record de pădure.

Studiul, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, combină previziunile despre frecvența fulgerelor cu variabile meteorologice precum temperatura aerului, umiditatea, viteza vântului și umiditatea solului pentru a estima riscul de propagare a incendiilor. Rezultatele sunt îngrijorătoare: aproximativ 98% din vestul SUA va înregistra o creștere a incendiilor declanșate de fulgere, fie prin mai multe fulgere, fie prin condiții climatice mai favorabile incendiilor.

Pe lângă riscul crescut de incendii, furtunile și fulgerele sporite pot provoca inundații rapide și alunecări de teren, mai ales în zonele recent afectate de incendii. Fumul generat poate accelera topirea ghețarilor în Canada, Groenlanda și Europa.

Experții avertizează că resursele de stingere a incendiilor sunt deja întinse la maximum, iar combinarea acestei crize cu urbanizarea în zonele predispuse la incendii ar putea crea o adevărată presiune asupra industriei asigurărilor. Soluții parțiale ar putea include aplicarea codurilor stricte de construcție rezistente la foc și crearea de bariere agricole care să protejeze comunitățile.

Studiul subliniază că adaptarea la noile realități climatice este urgentă, pentru a reduce impactul devastator al incendiilor și a proteja viața și sănătatea oamenilor.

