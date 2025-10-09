Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, a declarat joi că inflația a crescut mai mult decât anticipa instituția, urmând să atingă un vârf de peste 10% în luna septembrie, înainte de a începe o scădere accelerată în 2026.

„Impactul liberalizării preţurilor la energie şi al creşterii TVA este mai mare decât am estimat. Dar anul viitor ne aşteptăm ca inflaţia să revină la estimările noastre”, a spus Popa în cadrul Conferinței Anuale a Trezorierilor din România, organizată la sediul BNR.

El a precizat că, în ciuda creșterii inflației, „nu este nevoie nici de majorarea, nici de scăderea dobânzii-cheie”, întrucât economia dă semne de echilibru.

Ajustările fiscale vor avea efecte din 2026

Reprezentantul BNR a explicat că măsurile fiscale adoptate recent vor începe să-și arate rezultatele anul viitor, iar „scenariul pe care lucrăm acum arată bine”.

În prezent, economia evoluează „puțin sub potențial”, dar fără riscul unei recesiuni, a adăugat acesta.

Potrivit datelor disponibile, inflația a urcat la 9,9% în august, iar estimările pentru septembrie indică o depășire a pragului de 10%.

În același timp, creșterea economică s-a redus la 0,6%, fără perspective clare de revenire peste 2% în perioada imediat următoare.

Economia ar putea reveni pe creștere în 2026

Cristian Popa estimează că potențialul de creștere anuală al economiei românești este de aproximativ 3%. El se arată optimist că, odată cu scăderea inflației și corectarea deficitului bugetar prin pachetul fiscal, economia va reveni pe o traiectorie pozitivă.

„Când inflaţia e mare, este foarte greu să te aştepţi la creştere economică”, a subliniat oficialul BNR.

Piețele financiare, confortabile cu noua țintă de deficit

Potrivit lui Popa, piețele financiare care finanțează România sunt „destul de confortabile” cu ajustările fiscale și cu noua țintă de deficit bugetar de 8,4% pentru 2025.

„Pentru anul viitor, ţinta de deficit promisă în discuţiile cu finanţatorii, cu agenţiile de rating, cu băncile este de 6%. S-ar putea să nu fie chiar 6%, s-ar putea să fie uşor peste 6%, dar nu va fi o problemă”, a adăugat el.

Cristian Popa a menționat că piața muncii s-a mai detensionat, iar creșterile salariale au scăzut de la 15% la 5% anual, ceea ce contribuie la temperarea inflației.

