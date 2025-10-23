Stelian Bujduveanu a declarat că, potrivit primelor concluzii din anchetă, lucrarea de racordare la gaze a blocului din Calea Rahovei ar fi fost realizată cu încălcarea legislației.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri seara, la Digi24, că, potrivit primelor concluzii din anchetă, lucrarea de racordare la gaze a blocului din Calea Rahovei ar fi fost realizată cu încălcarea legislației. Edilul a precizat că, dacă se confirmă faptul că conducta de gaz fisurată era amplasată în apropierea cablurilor electrice, „această lucrare sigur a fost făcută fără autorizație și cu nerespectarea normelor în vigoare”.

Bujduveanu a subliniat că prioritatea actuală este sprijinirea celor peste 400 de persoane afectate de explozie. „Ne-a lovit o tragedie. În acest moment, ne concentrăm ca toți cei afectați să aibă un acoperiș deasupra capului. Avem 148 de persoane cazate în hoteluri și 10 familii mutate deja în apartamente”, a precizat edilul.

Primarul a mai spus că, pe termen mediu și lung, municipalitatea va colabora cu autoritățile competente – Distrigaz și ANRE – pentru a identifica soluții care să prevină astfel de tragedii.

„După finalizarea anchetei, trebuie să ne asigurăm că sigiliile nu vor mai fi doar decorative și că vom face controale inopinate”, a adăugat acesta.

Branșarea la gaze și electricitate s-a făcut foarte aproape

Referindu-se la cauzele exploziei, Bujduveanu a explicat că lucrările de branșare la utilități se realizează doar în baza unui proiect tehnic autorizat.

„Nu se permite ca două asemenea utilități să fie foarte aproape. Cine a racordat acel imobil a făcut-o cu nesocotirea autorizației și a legislației”, a afirmat el.

Edilul i-a îndemnat pe bucureșteni să anunțe imediat autoritățile dacă simt miros de gaz.

„Le recomand tuturor să apeleze Distrigazul sau 112. În cazul din Rahova, scurgerile persistau de săptămâni, nu s-au produs peste noapte”, a spus Bujduveanu, menționând că municipalitatea a reacționat rapid, oferind celor afectați hrană, medicamente și suport psihologic.

Acesta a precizat că există trei rapoarte privind incidentul. Primul, realizat pe 17 octombrie de o firmă specializată, a recomandat îndepărtarea etajelor superioare pentru siguranță. Pe 18 octombrie, un nou raport întocmit de ISC, ISU, Facultatea de Construcții, Primăria Capitalei și Prefectură a concluzionat că imobilul nu mai poate fi locuit. Pe 20 octombrie, al treilea raport, vizând clădirile din jur, a arătat că celelalte patru scări nu prezintă risc iminent și ar putea fi reocupate în scurt timp.

