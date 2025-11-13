Crăciun mai scump pentru români: porcul tradițional devine un lux din cauza pestei porcine africane

Porcul, nelipsit de pe masa românilor de Crăciun, se anunță anul acesta mai scump și mai greu de găsit. Din cauza focarelor de pestă porcină africană care au afectat zeci de ferme și gospodării din țară, prețurile la porcii vii și la carnea de porc au urcat considerabil, iar cererea deja depășește oferta.

Prețurile, în creștere înainte de sărbători

În prezent, un kilogram de porc în viu se vinde, în medie, cu 7 lei, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. În unele gospodării sau ferme din județul Alba, unde cumpărătorii au început deja să-și rezerve porcul de Crăciun, prețurile urcă până la 10 lei pe kilogram, în funcție de rasă și greutate.

La carmangerii, situația este și mai vizibilă: un kilogram de carne de porc pornește de la 22 de lei, iar pentru anumite părți, precum pulpa sau spata cu slănină, prețul este și mai mare.

Cea mai cerută este spata cu slănină sau pulpa cu slănină – e mai savuroasă, are gustul acela tradițional, nu e carne seacă, explică Adrian Elecfi, proprietar de carmangerie, potrivit știrileprotv.ro.

Focarele de pestă afectează oferta din piețe și ferme

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în prezent, 60 de focare de pestă porcină africană sunt active în România. Cele mai afectate județe sunt Satu Mare, Teleorman, Mureș și Constanța, unde zeci de gospodării au fost deja golite de animale.

Am aplicat măsurile legale, adică uciderea porcilor în focar. În Mureș, 24 de animale din gospodării au fost sacrificate preventiv, a declarat dr. Lucian Goga, director adjunct DSVSA Mureș.

La Năvodari, autoritățile au instituit carantină sanitar-veterinară după ce 20 de porci dintr-o gospodărie au fost sacrificați. Zona este acum sub supraveghere strictă timp de 30 de zile, iar pe o rază de 10 kilometri este interzisă vânzarea, transportul sau expunerea porcilor la târguri.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare. Verificăm dacă porcii au fost aduși din alte exploatații fără notificarea medicului veterinar, a explicat Corina Ivanciu, purtător de cuvânt DSVSA Constanța.

De la începutul lunii august și până acum, aproape 14.000 de porci au fost sacrificați din cauza pestei porcine africane. ANSVSA avertizează că vânzările ilegale, făcute fără control veterinar, pot contribui la răspândirea virusului.

