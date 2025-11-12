Arta vinului, spiritul economic și bogăția culturală românească au fost promovate la evenimentul ‘Descoperă România – Vin, Economie & Cultură!’, găzduit marți de Consulatul General al României la Munchen.

Manifestarea a oferit invitaților din mediul economic, diplomatic și media, inclusiv reprezentanți ai Clubului de Presă din Munchen, posibilitatea de a degusta vinuri provenite din cele șase mari regiuni viticole ale țării – Banat, Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea și Oltenia – și preparate culinare tradiționale, conform unui comunicat de presă dat publicității de consulat.

‘România este o țară în mișcare, conectată și inovatoare – o destinație economică solidă, dar și o cultură care se face simțită prin autenticitate și dinamism’, a declarat Miheia Diculescu-Blebea, consulul general al României la Munchen, în deschiderea evenimentului.

Michael Kerkloh, președintele Export-Club Bavaria, co-organizator, a salutat parteneriatul constant dintre România și Bavaria, subliniind că tot mai multe companii bavareze privesc România ca pe o destinație strategică pentru investiții și cooperare regională.

Evenimentul a fost moderat de Christian Macedonschi, antreprenor brașovean și reprezentant al Smart City Brașov, care a prezentat dinamica dezvoltării economice a României, oportunitățile de investiții în infrastructură și energie verde, dar și potențialul turistic și cultural care diferențiază țara în regiune.

România prezentată într-o cheie nouă

Potrivit sursei citate, participanții au avut ocazia să descopere România într-o cheie contemporană: o economie aflată în creștere constantă, o forță de muncă bine pregătită și o poziție strategică în estul Uniunii Europene.

Prin acest eveniment, Consulatul General al României la Munchen își reafirmă angajamentul de a consolida cooperarea bilaterală româno-bavareză și de a promova o imagine modernă, deschisă și competitivă a României – o țară europeană cu gust, energie și viziune.

