Costurile de împrumut ale Franței cresc după retrogradarea Fitch, iar perspectivele rămân tensionate

Franța se confruntă cu presiuni financiare sporite după ce agenția de evaluare Fitch a retrogradat ratingul de credit al țării de la „AA-” la „A+”, menținând perspectiva stabilă. Analiștii avertizează că alte agenții de rating ar putea urma exemplul, în timp ce incertitudinea politică continuă să afecteze piața și costurile de împrumut.

Impactul retrogradării Fitch asupra piețelor

Pe 13 septembrie, randamentul obligațiunilor guvernamentale franceze pe 10 ani a crescut inițial cu 7 puncte de bază, atingând 3,5132%, în timp ce obligațiunile pe 30 de ani (OAT) au urcat cu 8 puncte de bază, până la 4,3351%. În tranzacțiile ulterioare, randamentele s-au stabilizat, reflectând așteptările pieței după căderea guvernului fostului prim-ministru François Bayrou și numirea unui nou premier.

Fitch a motivat decizia prin „nivelul ridicat și în creștere al datoriei” și a avertizat că „fragmentarea politică” împiedică consolidarea fiscală. Agenția estimează că deficitul bugetar al Franței va rămâne ridicat, la 5,5% din PIB în 2025, comparativ cu media de 2,7% în zona euro, iar datoria ar putea ajunge la 121% din PIB până în 2027, fără un orizont clar pentru stabilizarea acesteia.

Provocările noului guvern

Prim-ministrul Sebastien Lecornu, fost ministru al Apărării și al cincilea șef al guvernului francez în mai puțin de doi ani, se confruntă cu o misiune dificilă: aprobarea bugetului pentru 2026, care implică reduceri și creșteri de taxe nepopulare. Proteste și demonstrații sindicale au avut loc chiar în ziua depunerii jurământului și continuă pe parcursul acestei săptămâni, inclusiv un potențial conflict major joi.

Unul dintre primele gesturi ale lui Lecornu a fost renunțarea la planul de eliminare a două sărbători legale, încercând să calmeze nemulțumirile generate de măsurile fiscale propuse de predecesorul său. Analiștii subliniază că succesul său în a obține consensul Parlamentului pentru consolidarea fiscală va fi esențial pentru stabilitatea economică a Franței.

Perspectivele viitoare și riscurile pieței

Retrogradarea Fitch ar putea fi doar începutul. Moody’s urmează să revizuiască riscurile asociate datoriei Franței pe 24 octombrie, iar Standard & Poor’s este așteptată pe 28 noiembrie. Piața obligatiunilor franceze a anticipat parțial această decizie, însă viitoare retrogradări ar putea crește costurile de împrumut și volatilitatea euro.

