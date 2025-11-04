Cornel Dinu, doborât de depresie! Legenda lui Dinamo se luptă cu boala și se izolează de prieteni

„Procurorul” nu mai iese din casă de un an și jumătate și spune că își așteaptă sfârșitul, în ciuda încercărilor celor apropiați de a-l ajuta.

Cornel Dinu (77 de ani), una dintre cele mai mari legende din istoria clubului Dinamo București, trece printr-o perioadă extrem de grea. Fostul jucător, antrenor și conducător al echipei din Ștefan cel Mare se confruntă de mai multe luni cu probleme serioase de sănătate și cu o depresie severă care l-a determinat să se izoleze complet de lume.

Potrivit apropiaților, „Procurorul” nu mai iese din casă de aproape un an și jumătate, cu excepția vizitelor medicale, și a refuzat chiar și contactul direct cu foștii colegi sau prieteni, preferând să vorbească doar la telefon.

Ionel Augustin: „Nu-l mai mișcă nimic. Ne respinge pe toți”

Fostul său coleg și prieten apropiat, Ionel Augustin, a oferit recent o imagine tulburătoare asupra stării lui Dinu. Acesta a povestit că a încercat să-l viziteze de mai multe ori, însă fostul mare fotbalist refuză orice contact direct.

„Am fost de câteva ori să-l văd, dar ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem, nici… Vorbim doar la telefon. Mie mi-a răspuns, dar numai «lasă-mă în pace», ne înjură (n.r. zâmbește). El este idolul vieții mele ca fotbalist, din toate timpurile. Au mai încercat și alții, și Borcea, care e sufletul leu. Vrea să îl ajute… Dacă îl pune 2-3 luni la vitaminizare, eu zic că e pe picioare. Nu-l mișcă nimic”, a declarat Augustin.

Prietenii apropiați cred că depresia s-a adâncit în urma unor supărări personale, dar și din cauza stării de sănătate fragile. Surse din anturajul său susțin că relația cu fiul său, Corneluș, este tensionată și i-ar fi provocat o suferință suplimentară.

„Îmi aștept sfârșitul. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă”

Cornel Dinu a vorbit deschis, în urmă cu câteva luni, despre lupta sa cu depresia și pierderea motivației. Într-un interviu emoționant, simbolul dinamovist a recunoscut că se simte copleșit de boală și de singurătate.

„Ce să fac, îmi aștept sfârșitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat cu operația și cu alte probleme. Face foarte bine ieșitul la aer, dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră”, spunea Dinu, în august.

O legendă a fotbalului românesc, marcată de singurătate

Fost căpitan și antrenor al lui Dinamo, cu peste 450 de meciuri în prima ligă și 75 de selecții la echipa națională, Cornel Dinu rămâne o figură emblematică a fotbalului românesc. În ciuda carierei impresionante și a respectului de care se bucură, fostul mare sportiv traversează acum o perioadă de profundă izolare și suferință.

Prieteni, foști colegi și suporteri speră ca „Procurorul” să-și găsească puterea de a depăși această etapă și să revină, măcar simbolic, în mijlocul celor care nu l-au uitat niciodată.

