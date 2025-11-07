Coreea de Sud anunță lansarea unei posibile rachete balistice de către Coreea de Nord

Coreea de Sud a transmis vineri că forțele sale militare au detectat lansarea unei posibile rachete balistice de către Coreea de Nord spre apele estice. Racheta, considerată cu rază scurtă, a parcurs aproximativ 700 de kilometri după ce a fost lansată dintr-o zonă internă situată în vestul țării, în apropiere de comitatul Taekwan.

Statele Majore Unite Sud-Coreene au precizat că lansarea a fost monitorizată în prealabil de serviciile de informații sud-coreene și americane, iar în prezent sunt analizate detaliile testului. Armata sud-coreeană și-a consolidat supravegherea și starea de alertă pentru a face față unor eventuale lansări suplimentare, împărtășind informațiile relevante cu Statele Unite și Japonia.

Premierul japonez, Sanae Takaichi, a declarat că racheta ar fi aterizat în afara zonei economice exclusive a Japoniei și nu a cauzat pagube. Coreea de Nord nu a confirmat imediat lansarea.

În ultimele săptămâni, Phenianul a accelerat ritmul testelor de armament, inclusiv lansări de rachete hipersonice și de croazieră, prezentate ca extinzând capacitățile armatei sale nucleare. De asemenea, Coreea de Nord a efectuat recent tiruri de artilerie în apele vestice ale Coreei de Sud, în contextul vizitei secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un continuă să evite negocierile cu Washington și Seul, după eșecul întâlnirii cu fostul președinte american Donald Trump în 2019. Între timp, Kim a accelerat dezvoltarea arsenalului nuclear și de rachete, implicând Rusia în politica externă și trimițând trupe și echipamente pentru sprijinirea războiului din Ucraina.

În timpul unui mare parade militară desfășurată recent la Phenian, Kim a prezentat noi rachete intercontinentale și alte arme puternice, sugerând posibile teste viitoare. El a cerut Washingtonului să renunțe la cerința de a preda arsenalul nuclear pentru reluarea diplomației, ignorând propunerea de întâlnire lansată de Trump în timpul summitului APEC din Gyeongju.

Analiștii estimează că declarațiile recente ale Phenianului indică faptul că Coreea de Nord nu are o urgență imediată de a relua negocierile cu Statele Unite.

