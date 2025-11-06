Controverse la Miss Universe: Mai multe participante părăsesc evenimentul după ce Miss Mexic a fost certată public de organizator

Un incident tensionat a marcat unul dintre evenimentele preliminare ale concursului Miss Universe, după ce directorul Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil, a certat-o public pe Fatima Bosch, reprezentanta Mexicului, în fața celorlalte participante. Confruntarea a avut loc în timpul unei ceremonii pre-pageant și a fost transmisă live, iar imaginile au devenit virale în scurt timp.

Controverse la Miss Universe

Conform relatărilor, motivul reprimandei a fost că Miss Mexic nu ar fi postat conținut promoțional solicitat de organizatori. Când Bosch a încercat să răspundă sau să se apere, Nawat a chemat securitatea și a amenințat că va descalifica orice contestantă care îi ia apărarea. În semn de solidaritate, Miss Bosch a părăsit sala, urmată de mai multe participante, care au decis să protesteze împotriva modului în care a fost tratată.

Miss Universe Organisation (MUO) a condamnat comportamentul „răuvoitor” al lui Nawat Itsaragrisil și a anunțat că acesta și-a cerut ulterior scuze. Cu toate acestea, incidentul a stârnit reacții puternice în rândul fanilor și al presei internaționale, fiind perceput ca un episod inacceptabil de abuz de autoritate în cadrul unui concurs global. În videoclipul evenimentului, se poate observa cum unele participante încearcă să îi răspundă verbal lui Nawat, iar majoritatea refuză să se așeze atunci când acesta le cere să continue concursul.

După ce a părăsit evenimentul, Fatima Bosch a declarat pentru presă că directorul de 60 de ani nu a fost „respectuos” și că ar fi numit-o „proastă”. În replică, Nawat Itsaragrisil a susținut că afirmațiile sale au fost interpretate greșit și că intenția sa nu a fost de a jigni.

Evenimentul scoate în evidență tensiunile care pot apărea în spatele scenei unor concursuri internaționale de talie mondială și pune în discuție modul în care organizatorii gestionează relația cu participantele și regulile privind promovarea și comportamentul în cadrul competiției.

