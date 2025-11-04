Coreea de Nord trimite 5.000 de militari din construcții în Rusia

Coreea de Nord a trimis aproximativ 5.000 de militari din construcții în Rusia, începând din septembrie, pentru a ajuta la „reconstrucția infrastructurii”, a declarat marți un parlamentar sud-coreean, după o informare a agenției de spionaj de la Seul, notează AFP.

Potrivit parlamentarului Lee Seong-kweun, „aproximativ 5.000 de militari nord-coreeni din construcții s-au deplasat în Rusia în etape de la începutul lunii septembrie și se estimează că vor fi mobilizați pentru proiecte de reconstrucție a infrastructurii.” El a adăugat că autoritățile au detectat „semne continue de instruire și selecție de personal în pregătirea unor posibile desfășurări suplimentare de trupe”.

Agenția de spionaj sud-coreeană estimează că aproximativ 10.000 de militari nord-coreeni se află în prezent în apropierea graniței ruso-ucrainene. În același timp, cel puțin 600 de soldați nord-coreeni au murit în războiul din Ucraina, iar mii au fost răniți, potrivit estimărilor sud-coreene.

Analiștii susțin că, în schimbul trimiterii de trupe, Coreea de Nord primește ajutor financiar, tehnologie militară și provizii de alimente și energie din partea Rusiei, ceea ce îi permite să evite sancțiunile internaționale severe impuse din cauza programelor sale nucleare și de rachete.

De asemenea, parlamentarul Lee a declarat că agenția de spionaj de la Seul consideră că liderul nord-coreean Kim Jong Un rămâne deschis unor discuții cu Washingtonul și că va căuta contactul atunci când condițiile vor fi favorabile.

În septembrie, Kim a apărut alături de liderii Xi Jinping și Vladimir Putin la o paradă militară impresionantă la Beijing, demonstrând statutul său tot mai ridicat în politica globală.

Un raport recent al Multilateral Sanctions Monitoring Team a arătat că Coreea de Nord plănuiește să trimită în Rusia aproximativ 40.000 de lucrători, inclusiv delegații de IT, în ciuda interdicțiilor ONU care le împiedică să câștige bani în străinătate.

Această mișcare marchează o consolidare a relațiilor dintre Pyongyang și Moscova, pe fondul războiului din Ucraina și a tensiunilor continue cu Statele Unite.

