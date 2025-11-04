Țara a fost acuzată de represiune sistematică, arestări arbitrare și tortură, în cadrul Examinării Periodice Universale (EPU), procedură la care toate statele membre ONU sunt evaluate o dată la câțiva ani

Belarusul s-a aflat în centrul criticilor la sediul ONU din Geneva, unde numeroase state au denunțat abuzurile comise de regimul Lukașenko și deteriorarea gravă a drepturilor omului, potrivit AFP. Țara a fost acuzată de represiune sistematică, arestări arbitrare și tortură, în cadrul Examinării Periodice Universale (EPU), procedură la care toate statele membre ONU sunt evaluate o dată la câțiva ani.

Diplomații occidentali au condamnat în termeni duri modul în care autoritățile belaruse tratează opozanții politici. Ambasadorul Norvegiei, Tormod Endresen, a cerut Minskului „să pună capăt urmăririlor penale motivate politic, detențiilor abuzive și persecuțiilor asupra familiilor opozanților”.

La rândul ei, Eleanor Sanders, ambasadorul britanic pentru drepturile omului, a vorbit despre o „reprimare generalizată a societății civile, a presei independente și a opoziției”, care continuă fără încetare din 2020 – anul realegerii contestate a președintelui Aleksandr Lukașenko.

Potrivit organizațiilor internaționale, aproximativ 1.000 de persoane sunt considerate deținuți politici în Belarus, majoritatea fiind încarcerate, după protestele masive ce au urmat scrutinului prezidențial din 2020.

Oficialii belaruși au respins însă acuzațiile. Adjunctul ministrului de Externe, Igor Sekreta, a catalogat criticile drept „ingerințe în treburile interne”, negând existența deținuților politici. „Este o exagerare să fie prezentați contravenienții drept victime ale libertății de exprimare”, a declarat el.

Ambasadoarea Belarusului la ONU, Larisa Belskaia, a acuzat unele state occidentale că „manipulează subiectul” pentru a justifica sancțiunile impuse Minskului, respingând din nou ideea că alegerile din 2020 ar fi fost fraudate.

Mai multe țări au cerut, de asemenea, încetarea sprijinului Belarusului pentru Rusia în războiul din Ucraina, un punct sensibil care a adâncit izolarea regimului Lukașenko pe scena internațională.

În replică, reprezentantul Rusiei, Evgheni Ustinov, a acuzat statele occidentale de „politizarea deliberată” a dezbaterii privind situația din Belarus, afirmând că acuzațiile nu reflectă „realitatea internă” a țării.

La peste patru ani de la protestele din 2020, Belarusul rămâne una dintre cele mai criticate țări europene în materie de drepturi fundamentale, în timp ce legăturile sale cu Moscova par tot mai strânse.

