Contra, întrebat de CFR după plecarea lui Petrescu! Răspunsul antrenorului: „Sunt liniștit acasă”

Cosmin Contra a clarificat situația după ce numele său a fost vehiculat pentru banca ardelenilor, în locul lui Dan Petrescu.

Demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj, survenită după umilința cu 2-7 în fața lui Hacken, a lăsat liberă banca tehnică a campioanei din Gruia. Printre numele vehiculate pentru a prelua echipa se află și Cosmin Contra (49 de ani), fost selecționer al României.

Tehnicianul a reacționat imediat după apariția zvonurilor și a transmis că, în acest moment, nu se pune problema unei reveniri în fotbalul românesc.

„În momentul de față nu iau în calcul nimic. Sunt liniștit acasă, am venit la Madrid. Nu am cum să închid ușa în viață nimănui, ăsta e adevărul. Nu se știe niciodată ce se va întâmpla pe viitor, dar, cum am zis, în momentul de față nu se pune problema să mă gândesc la o revenire pe bancă”, a declarat Contra, citat de Digi Sport.

Experiențe contrastante în România și Arabia Saudită

Cosmin Contra are deja experiență pe băncile mai multor echipe din România. A condus Poli Timișoara, Petrolul Ploiești și Dinamo București, ultima aventură fiind una nereușită, în 2020, când a stat doar 11 meciuri pe banca „alb-roșiilor”, în perioada marcată de haosul instalat după venirea lui Pablo Cortacero la club.

La începutul acestei veri, Contra fusese instalat la Al-Kholood, în prima ligă a Arabiei Saudite. Totuși, mandatul său s-a încheiat brusc după doar 20 de zile, din cauza schimbării acționariatului. Noul patron, Ben Harburg, a decis să aducă propriul staff tehnic și l-a eliberat pe român din funcție.

Astfel, în ciuda speculațiilor, Contra a transmis că momentan își dorește liniște, dar nu exclude pe termen lung o revenire pe banca unei echipe din România, inclusiv la CFR Cluj.

