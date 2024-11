Continuă tradiția. Când se vor difuza filmele Singur Acasă 1, 2 și 3

Anul acesta, tradiția maratonului de filme Singur Acasă revine la PRO TV, oferind telespectatorilor un început magic de decembrie.

Când se vor difuza filmele Singur Acasă 1, 2 și 3

În fiecare dintre primele trei sâmbete ale lunii, 7, 14 și 21 decembrie, românii sunt invitați să petreacă serile de iarnă alături de cele mai iubite filme din seria Singur Acasă.

Aceste proiecții au devenit un adevărat simbol al sărbătorilor, aducând momente de râs, emoție și nostalgie într-o atmosferă caldă și familială.

CITEȘTE ȘI – Netflix aduce producții interesante în luna noiembrie 2024

Pe 7 decembrie, de la ora 20:00, va fi difuzat primul film din serie, Singur Acasă (Home Alone). Aventura începe cu micuțul Kevin McCallister, care, uitat acasă de familia sa plecată în vacanță, trebuie să apere casa de hoți amatori. Cu o ingeniozitate ieșită din comun, Kevin creează capcane ingenioase pentru a-i ține departe pe cei doi intruși.

Pe 14 decembrie, tot de la 20:00, va fi difuzat Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York). Kevin ajunge din nou într-o situație plină de peripeții, de data aceasta în New York, unde se întâlnește cu aceleași personaje negative, iar aventura lui devine și mai complexă.

În fine, pe 21 decembrie, tot de la ora 20:00, PRO TV va difuza Singur Acasă 3 (Home Alone 3), care prezintă o nouă poveste în care Alex Pruitt, un băiețel de 8 ani, trebuie să apere casa de spioni periculoși, demonstrând că ingeniozitatea unui copil poate înfrunta chiar și cei mai periculoși infractori.

Filmele Home Alone sunt adevărate clasice ale cinematografiei de sărbători, îndrăgite de generații întregi. Primul film, lansat în 1990, îl urmărește pe Kevin McCallister, un băiețel care rămâne acasă singur, după ce familia lui pleacă în vacanță, iar el trebuie să apere casa de hoți.

Umorul inocent și momentele pline de aventură au făcut ca Home Alone să devină o poveste emblematică a Crăciunului. Următoarele filme din serie continuă să aducă râsete și situații comice, fiind apreciate pentru combinația de umor, magie de sărbători și învățăminte despre familie și curaj.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!