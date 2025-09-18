Sectorul construcțiilor a înregistrat o evoluție semnificativă în perioada ianuarie–iulie 2025, cu un avans de 12,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Creșterea a fost susținută în special de lucrările de reparații capitale (+55%) și de construcțiile noi (+9,3%).
În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au consemnat o ușoară scădere, de 0,3%.
Pe tipuri de construcții, creșterile au fost următoarele:
- +16,3% la construcțiile inginerești;
- +9,7% la clădirile rezidențiale;
- +6,2% la clădirile nerezidențiale.
Ajustată după numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, piața a urcat cu 10,7% în primele șapte luni.
Salt spectaculos în iulie
Luna iulie a adus un avans de 41% față de iulie 2024, cel mai mare ritm de creștere din acest an. Pe elemente de structură, INS a raportat:
- +67,4% la reparații capitale;
- +41,1% la lucrări de întreținere și reparații curente;
- +35,7% la construcții noi.
La nivelul obiectelor de construcții, creșterea a fost de:
- +50,8% pentru clădirile rezidențiale;
- +39,6% pentru construcțiile inginerești;
- +38,5% pentru clădirile nerezidențiale.
Ca serie ajustată, avansul din iulie a fost de 30,9%.
Evoluție lunară puternică
Comparativ cu luna iunie 2025, piața construcțiilor a crescut în iulie cu 27,2%. Cele mai mari majorări s-au înregistrat la:
- reparații capitale (+43%);
- lucrări de întreținere și reparații curente (+27,4%);
- construcții noi (+23,6%).
Pe obiecte de construcții, creșterile au fost:
- +37,9% pentru clădirile rezidențiale;
- +33,7% pentru clădirile nerezidențiale;
- +21,4% pentru construcțiile inginerești.
