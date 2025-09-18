De către

Sectorul construcțiilor a înregistrat o evoluție semnificativă în perioada ianuarie–iulie 2025, cu un avans de 12,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Creșterea a fost susținută în special de lucrările de reparații capitale (+55%) și de construcțiile noi (+9,3%).

În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au consemnat o ușoară scădere, de 0,3%.

Pe tipuri de construcții, creșterile au fost următoarele:

+16,3% la construcțiile inginerești;

+9,7% la clădirile rezidențiale;

+6,2% la clădirile nerezidențiale.

Ajustată după numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, piața a urcat cu 10,7% în primele șapte luni.

Salt spectaculos în iulie

Luna iulie a adus un avans de 41% față de iulie 2024, cel mai mare ritm de creștere din acest an. Pe elemente de structură, INS a raportat:

+67,4% la reparații capitale;

+41,1% la lucrări de întreținere și reparații curente;

+35,7% la construcții noi.

La nivelul obiectelor de construcții, creșterea a fost de:

+50,8% pentru clădirile rezidențiale;

+39,6% pentru construcțiile inginerești;

+38,5% pentru clădirile nerezidențiale.

Ca serie ajustată, avansul din iulie a fost de 30,9%.

Evoluție lunară puternică

Comparativ cu luna iunie 2025, piața construcțiilor a crescut în iulie cu 27,2%. Cele mai mari majorări s-au înregistrat la:

reparații capitale (+43%);

lucrări de întreținere și reparații curente (+27,4%);

construcții noi (+23,6%).

Pe obiecte de construcții, creșterile au fost:

+37,9% pentru clădirile rezidențiale;

+33,7% pentru clădirile nerezidențiale;

+21,4% pentru construcțiile inginerești.

