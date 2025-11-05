Coca-Cola lansează o nouă reclamă de Crăciun generată cu AI, dar imperfecțiunile vizuale stârnesc critici

Coca-Cola a lansat anul acesta a doua campanie publicitară de sărbători realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, readucând în prim-plan faimoasele sale camioane roșii – simboluri iconice ale sezonului de iarnă. Totuși, în loc de magie festivă, spoturile au atras atenția printr-o serie de erori vizuale evidente, devenind un exemplu clar al limitelor actuale ale tehnologiei de generare video.

Unul dintre cele trei clipuri – o reinterpretare AI a celebrei reclame „Holidays are Coming” din 1995 – a fost deja analizat atent de privitorii cu ochi ageri. Aceștia au observat că unele dintre camioane își schimbă forma brusc de la o secvență la alta, pierd sau câștigă roți, iar într-un moment, un camion pare să se îndrepte periculos către o mulțime de oameni.

Glitch-urile pun în evidență una dintre marile provocări ale modelelor AI care generează videoclipuri: menținerea consistenței între cadre multiple. Tehnologia funcționează adesea „cadru cu cadru”, fără memorie contextuală solidă, ceea ce duce la așa-numita „derivă temporală” – o problemă pe care unele sisteme mai noi pretind că ar fi depășit-o.

Deși industria publicității se îndreaptă rapid spre soluții AI pentru reducerea costurilor și accelerarea producției, există îngrijorări tot mai mari privind scăderea calității creative și, posibil, înlocuirea locurilor de muncă. Totodată, studii recente arată că o parte a consumatorilor manifestă o aversiune față de reclamele generate de AI, în special cele care includ fețe umane sintetice.

Pratik Thakar, vicepreședintele global Coca-Cola responsabil pentru inovațiile AI, a declarat recent pentru The Hollywood Reporter: „Vor exista critici – nu putem mulțumi pe toată lumea. Dar dacă majoritatea consumatorilor percep acest lucru pozitiv, merită să continuăm.”

Coca-Cola nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Business Insider, însă campania sa evidențiază clar un punct de cotitură: cât de pregătită este industria să îmbrățișeze tehnologiile emergente, chiar și atunci când rezultatele sunt imperfecte?

Pentru moment, camioanele Coca-Cola generate de AI aduc nu doar spiritul sărbătorilor, ci și o dezbatere despre viitorul publicității în era digitală.

