Miercuri, 5 noiembrie 2025, Europol și UEFA au reînnoit și extins Memorandumul de Înțelegere, axat pe prevenirea și combaterea criminalității, dar și pe protejarea integrității fotbalului european.

Documentul a fost semnat la sediul UEFA din Nyon de către Catherine De Bolle, director executiv al Europol, și Aleksander Čeferin, președintele UEFA.

Prin acest acord, Europol și UEFA s-au angajat să colaboreze în cadrul unor activități și proiecte comune. Parteneriatul va consolida investigațiile comune, schimbul de informații și sprijinul oferit celor 55 de asociații membre UEFA.

În timpul vizitei sale la UEFA, Catherine De Bolle a participat și la reuniunile Comitetului de Guvernanță și Conformitate UEFA și Comitetului pentru Stadioane și Securitate, desfășurate în aceeași dimineață. Ea a avut un schimb de opinii cu membrii comitetelor privind numeroasele teme incluse în noul Memorandum de Înțelegere.

O cooperare mai amplă între organizații

Noul acord se bazează pe colaborarea anterioară dintre cele două instituții, în special în lupta împotriva trucării meciurilor, și extinde domeniul de cooperare către alte amenințări legate de crima organizată.

Cooperarea se concentrează pe schimbul de informații și de cunoștințe în domenii precum: marile evenimente fotbalistice, corupția sportivă, manipularea rezultatelor meciurilor, spălarea banilor, rasismul, xenofobia, extremismul violent, precum și activitățile ilegale privind transmiterea neautorizată de conținut audiovizual.

Colaborarea include, de asemenea, detectarea tranzacțiilor și activităților suspecte în legătură cu transferurile de jucători, investițiile în cluburi, tranzacțiile financiare din fotbal și pariurile sportive.

Atribuirea și organizarea competițiilor sportive pot fi, la rândul lor, exploatate de grupări criminale pentru spălarea banilor sau acte de corupție, ceea ce le transformă în alte posibile domenii de cooperare.

Declarațiile liderilor Europol și UEFA

Catherine De Bolle, director executiv Europol:

„Fotbalul oferă un limbaj universal care transcende granițele, cultivând o pasiune comună între grupuri diverse de oameni. În același timp, trebuie să recunoaștem abuzul criminal al acestui sport minunat: la fel ca orice mișcare socială majoră, fotbalul este vulnerabil exploatării infracționale. Europol este pregătit să sprijine UEFA și toate autoritățile naționale competente în protejarea integrității acestui joc frumos.”

Aleksander Čeferin, președintele UEFA:

„În calitate de autoritate de guvernare a fotbalului european, colaborăm îndeaproape cu instituțiile și agențiile europene, inclusiv cu Europol, pentru a proteja integritatea, credibilitatea și sustenabilitatea pe termen lung a fotbalului la toate nivelurile. Prin parteneriatul nostru cu Europol, rămânem hotărâți să intensificăm acțiunile coordonate pentru a preveni și combate exploatarea criminală a sportului nostru.”

