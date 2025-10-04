Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat vineri seară că, în urma rectificării bugetare, plafonul de negociere pentru contractele cost-volum și cost-volum-rezultat a crescut la 8,5 miliarde lei, comparativ cu 6,2 miliarde lei la începutul anului.

Această majorare permite nu doar continuitatea tratamentelor pentru cei peste 450.000 de pacienți care beneficiază de terapii inovatoare, ci și includerea altor persoane eligibile în programele de sănătate.

Președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a subliniat într-un comunicat:

„Această decizie asigură continuitatea tratamentelor pentru peste 450.000 de pacienţi care beneficiază în prezent de terapii moderne şi permite includerea de noi pacienţi eligibili, care au acum şansa de a accesa medicamente salvatoare de vieţi. În numele instituţiei pe care o conduc, mulţumesc Ministerului Finanţelor şi Guvernului României pentru că, aşa cum au promis, au tratat sănătatea populaţiei ca pe o adevărată prioritate naţională”.

El a transmis mulțumiri și industriei farmaceutice „pentru încrederea acordată CNAS şi pentru disponibilitatea de a prelungi contractele existente până la această rectificare bugetară”.

Apel către producătorii de medicamente

Moldovan a explicat că aceste contracte cost-volum sunt mecanisme prin care CNAS negociază cu producătorii pentru a asigura accesul pacienților la tratamente extrem de costisitoare, într-un mod sustenabil pentru sistemul sanitar.

„Cu alte cuvinte: pacienţii primesc medicamentele de care au nevoie, iar statul plăteşte un preţ negociat şi controlat. Fac un apel către toţi producătorii de medicamente: CNAS demarează negocierile pentru noile contracte cost-volum/cost-volum-rezultat şi vă invit să veniţi cu soluţii inovatoare, astfel încât cât mai mulţi pacienţi din România să beneficieze de terapii moderne”, a declarat președintele CNAS.

