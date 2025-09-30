Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat că platforma digitală de programări medicale va fi lansată la începutul anului viitor.

„Această platformă de programări, la care deja se lucrează, sperăm să fie gata şi să o punem în practică în ianuarie anul următor. Vor fi incluşi toţi furnizorii de servicii medicale în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Ei vor intra etapizat, pentru că nu vrem să aşteptăm ca ea să fie perfectă. Începem cu primele module, în special pentru laboratoarele de analize medicale şi laboratoarele de imagistică”, a declarat Moldovan la ZF Health&Pharma Summit 2025.

Probleme de fonduri și distribuție inegală

Președintele CNAS a subliniat că, deși fondurile pentru servicii medicale pot fi suplimentate, există situații în care resursele nu sunt utilizate eficient.

Spitalele mari nu reușesc să consume integral sumele contractate, în timp ce laboratoarele mici își epuizează rapid bugetele, ceea ce generează frustrare pentru pacienți.

Cum va funcționa platforma

Noua aplicație va permite pacienților să selecteze tipul de investigație, județul și localitatea, pentru a vizualiza toți furnizorii disponibili și sloturile libere.

Sistemul va fi integrat cu Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) și va elimina necesitatea tipăririi biletelor de trimitere, acestea urmând să fie vizibile digital pentru medicii din ambulatoriu.

Rezultatele, direct în Dosarul Electronic al Pacientului

După consultație, rezultatele vor fi încărcate automat în Dosarul Electronic al Pacientului (DES), astfel încât medicii de familie să poată urmări istoricul medical complet al pacienților.

„Ne dorim ca DES-ul să devină cu adevărat funcţional, să fie utilizat şi de pacienţi, şi de medici”, a adăugat Moldovan.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.