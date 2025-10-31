Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că, dacă ritmul actual al lucrărilor se menține, autostrada A7 ar putea fi deschisă traficului între București și Adjud până la sfârșitul acestui an.

„Activitate intensă pe şantierul lotului 2 (Domneşti Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focşani – Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

Potrivit șefului CNAIR, antreprenorul UMB Spedition se concentrează în prezent pe zona pasajului de la Domnești Târg, unde sunt efectuate lucrări de hidroizolație, după finalizarea plăcii de suprabetonare. De asemenea, se lucrează intens și la podul peste râul Trotuș, în apropierea nodului rutier Adjud.

Valoarea contractului pentru acest lot de 38,78 kilometri este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Autostradă continuă de la București la Adjud în 2025

Cristian Pistol estimează că, în funcție de condițiile meteo, tronsonul ar putea fi finalizat și deschis circulației până la sfârșitul anului:

„Pe întregul lot stadiul fizic a depăşit 85%, dar anul acesta, dacă vor permite condiţiile meteorologice să se menţină actualul ritm de lucru, circulaţia va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel se va putea circula de la Bucureşti la Adjud, doar pe autostradă (A3 şi A7), anul acesta.”

Oficialul CNAIR a adăugat că, după finalizarea tuturor tronsoanelor A7 anul viitor, șoferii vor putea merge pe autostradă de la București până la Pașcani, pe rutele A3 și A7.

