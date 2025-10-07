CNAIR pregătiri de iarnă: a făcut un stoc de sare de 106000 tone printr-un contract cu SALROM

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are un stoc de sare de 106.000 de tone, iar în baza contractului semnat luni cu Salrom pentru necesarul de sare în iarna 2025 – 2026 direcțiile regionale vor putea comanda cantități suplimentare dacă și unde este cazul.

‘În contextul ultimelor avertizări meteorologice transmise de ANM care vizează episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori la altitudini peste 1700 m) în perioada următoare, conducerea CNAIR a convocat astăzi prin videoconferință Comandamentul Central de Iarnă. Pe lângă conducerea companiei, au fost prezenți directorii regionali, șefii tuturor secțiilor de drumuri naționale (SDN-uri) și reprezentanții poliției rutiere care vor colabora pentru ca circulația rutieră să se desfășoare în condiții de siguranță’, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a companiei de drumuri.

Conform sursei citate, discuțiile s-au axat pe inventarierea utilajelor și materialelor care vor fi utilizate pentru a menține rețeaua rutieră din administrare utilizabilă în condiții de siguranță pe perioada fenomenelor meteorologice severe.

Trebuie menționat și faptul că astăzi s-a semnat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025 – 2026. CNAIR are în prezent un stoc de 106.000 tone de sare, dar în baza acestui contract direcțiile regionale vor putea comanda cantități suplimentare dacă și unde este cazul. Siguranța participanților la trafic este primordială pentru CNAIR și la primul semn că aceasta este în pericol se vor lua imediat măsurile necesare pentru a o păstra, adică restricții de circulație sau chiar închiderea circulației pe segmentele de drum cu probleme’, au dat asigurări reprezentanții CNAIR.

