Nicolae Ciucă a fost desemnat cu unanimitate de voturi de cei peste 1.000 de participanți la Consiliul Național al PNL, desfășurat duminică, 15 septembrie, la Palatul Parlamentului drept candidatul liberalilor la alegerile prezidențiale.

O surpriză a fost că președintele Klaus Iohannis nu a fost prezent la întâlnirea liberalilor.

Ședința a început fără principalul protagonist, Nicolae Ciucă, deoarece acesta a fost prezent, alături de prim ministrul Marcel Ciolacu, în județul Galați, grav afectat de inundații. Președintele PNL a venit la Consiliul Național direct din regiunile calamitate și a fost îmbrăcat într-o ținută de teren, cu geacă, deoarece nu a avut timp să se schimbe.

Candidatul liberalilor a spus că a ales colaborarea cu PSD în ciuda costurilor electorale, însă rămâne deschis unei alianțe cu partide mature și responsabile: „Petrec mult timp în contact cu oamenii și vă spun că cei care ne privesc cu neîncredere îmi transmit principalul motiv ca fiind acela al colaborării politice cu PSD. Noi nu ne-am îndoit că vom pierde puncte electorale. Am fi vrut să facem Coaliție de dreapta, dar imaturitatea politică a făcut imposibilă continuarea alianței. O spun clar, ne dorim să facem o Coaliție cu partide de dreapta. Aceasta a fost mereu prima opțiune și așa va fi. Mai mult, aceasta este și opțiunea pe care o românii o exprimă la urne. Doar că vrem un partener previzibil pe care să ne putem baza, matur și responsabil. Guvernarea țării în actualul context nu e joacă de copii. Îi așteptăm să se maturizeze, să înțeleagă lecția dată de români la alegeri și îi asigur că au în PNL un partener”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Nu există niciun motiv să nu câștigăm și anul acesta alegerile“

Emil Boc, primarul Clujului, a subliniat, în discursul său, calitățile de lider ale lui Ciucă, amintind că fostul șef al armatei este curajos și empatic. Boc a spus că Ciucă reprezintă un garant al siguranței României, datorită experienței sale în fața pericolelor: „Este un om definit prin calitatea politică și umană pe care români doresc să le regăsească. Este un om care inspiră bunătate, empatie și curaj. Un om care a demonstrat că el când aude o alarmă fuge spre pericol ca noi să fim în siguranță. Cu Ciucă, România va fi în siguranță pentru că știe să ne ferească de pericole”,

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a criticat și el PSD. Acesta a spus că, după victoria liberalilor la alegerile prezidențiale, va trimite o duzină de batiste liderilor PSD pentru a-și șterge lacrimile înfrângerii: „Toți au probleme cu batista mea. Pe 8 decembrie după ora 24 le voi transmite și trimite o duzină de batiste ca să își șteargă lacrimile înfrângerii. Îi trimit și lui Tudose, Grindeanu, Simonis și Ciolacu. Speculațiile au încetat, avem un președinte și un om pentru care merită să luptăm, Nicolae Ciucă”.

Alina Gorghiu a afirmat că liberalii vor câștiga alegerile din această iarnă, având „candidatul potrivit” și asigurând că România nu are nevoie de populism: „Am bătut PSD măr în 2014 și vă asigur că se va întâmpla același lucru pentru că România nu are nevoie de populism, n-are nevoie de zâmbete largi prezentate în fiecare zi, dar fără proiecte. N-are nevoie de risc, România are nevoie de certitudine, siguranță și securitate, astfel că nu există niciun motiv să nu câștigăm și anul acesta alegerile pentru că avem candidatul potrivit”.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a atacat și el contracandidații la alegerile prezidențiale, susținând că toate partidele văd în PNL o amenințare, motiv pentru care au intensificat atacurile la adresa liberalilor: „Candidatul PSD are de dus o bătălie cu fostul președinte al PSD, acum independent, dar și cu fostul lor copil de minge, acum extremist. Pe spațiul stângii este aglomerat. E prima dată când pe electorat se bat mai mulți PSD-iști, unul mai roșu ca altul. Pe dreapta e doar Ciucă și cam atât. Mai este o doamnă nou venită, dar ea nu știe încă în ce barcă se află, de dreapta, dacă o să câștige votul progresiștilor sau suveraniștilor. De fapt, toți trei fac jocul PSD și lumea trebuie să știe că se luptă pentru candidatul PSD, care dacă ajunge în turul 2 să aibă un adversar comod. Acela nu este Nicolae CIucă, că Ciucă e cel care îl învinge pe candidatul de stânga”.

La Consiliul Național al PNL a fost prezent fostul lider, Ludovic Orban, care a criticat dur partidul pentru colaborarea cu PSD, sugerând că aceasta ar putea compromite șansele PNL la viitoarele alegeri. Orban a cerut retragerea sprijinului pentru premierul PSD și ruperea definitivă a relației cu președintele Klaus Iohannis: „„Dacă nu vor face asta, nu vor rămâne nimic altceva decât niște nedemni „tovarăși de drum” ai PSD și orice român va ști că dacă votează cu PNL, de fapt, votează cu PSD, pentru că orice vot dat PNL va permite PSD să câștige alegerile prezidențiale și să formeze guvernul cu ajutorul PNL după alegeri”.