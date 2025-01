Cine sunt patronii Kensington Communication? Firma care a finanțat campania TikTok pentru prezidențiabilul Călin Georgescu și legătura cu Plahotniuc

Kensington Communication, firmă cu legături controversate, este cea care a susținut financiar o parte din campania TikTok a prezidențiabilului Călin Georgescu. Totodată, conexiunile companiei cu figura politică moldoveană Vladimir Plahotniuc ridică semne de întrebare.

Conform unui raport detaliat, obținut de RL de pe platforma termene.ro, societatea deținută de doi foști consilieri prezidențiali Răzvan Săndulescu și Cătălin Dumitru are o vechime de 13 ani și a înregistrat o creștere spectaculoasă în anul 2023.

Răzvan Săndulescu este patronul majoritar al Kensington Communication. Este căsătorit cu Simona Gheorghe vedetă de televiziune.

Nu este clar ce anume a recomandat societatea pentru campania PNL, având în vedere lipsa de transparență a partidelor politice din România în privința modului în care aleg firmele pentru a gestiona fondurile publice. Cert este că cei doi, Săndulescu și Dumitru, sunt bine conectați la vârful puterii. Unul dintre ei este soțul Simonei Gherghe, vedeta postului Antena 1, iar celălalt i-a consiliat pe Băsescu și Văcăroiu, ambii fiind, la rândul lor, foști consilieri ai lui Plahotniuc.

Date generale

CUI: 28718923

Nr. înmatriculare: J40/7935/2011

Activitate principală: Cod CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate

Sediu social: Aleea Alexandru, Nr. 30, Et. 2, Ap. 5, Sector 1, București

Vechimea firmei: 13 ani (înregistrată din 13 decembrie 2012)

Capital social: 200 RON

Număr mediu angajați (2023): 3

Date financiare (2023)

Cifra de afaceri netă: 4,690,121 RON

Profit net: 2,905,708 RON

Venituri totale: 4,857,484 RON

Cheltuieli totale: 1,444,629 RON

Creanțe: 4,067,893 RON

Datorii totale: 1,929,485 RON

Active circulante: 4,782,330 RON

Casa și conturi bancare: 701,887 RON

Indicatori de risc și insolvență

Risc comercial: Mediu (scor 7.1 din 10)

Probabilitate de insolvență: 0.56% (Clasa D, risc mic)

Risc juridic: Scăzut

Capacitate de plată: 133,199 RON (plăți către furnizori estimate într-un termen de 30 de zile)

Asociați și administratori

Săndulescu Răzvan George: 60% din capitalul social

Dumitru Sorin Cătălin: 40% din capitalul social (și administrator)

Statut fiscal

Plătitor TVA: Da

Obligații restante ANAF: Nu are datorii restante

Activități comerciale

Nu sunt menționate date despre licitații publice, achiziții directe sau activități de import/export.

Iată cum se prezintă în mediul social unul dintre patronii Kensington, Cătălin Dumitru:

„Despre Cătălin Dumitru:

Cătălin Dumitru (44 de ani) a fost consilier de stat al Președintelui României, al prim-miniștrilor din România și Republica Moldova și este cofondator al Kensington Communication, o companie de top în domeniul marketingului politic și al comunicării. De asemenea, a fost consilier al președintelui televiziunii naționale.

Cu un doctorat în Științele Comunicării, Cătălin Dumitru a construit o vastă expertiză în domenii complementare, precum consultanța politică, relațiile cu mass-media și comunicarea, dezvoltarea politicilor publice, comunicarea corporativă și de produs, precum și managementul campaniilor electorale.

Datorită expertizei și pregătirii sale academice, Cătălin Dumitru a pregătit numeroși miniștri, parlamentari, europarlamentari și alți politicieni în domeniul comunicării politice și al relațiilor cu mass-media. A condus personal sesiuni de instruire, explicând tehnici de comunicare și pregătind oficiali și candidați pentru a se prezenta mai bine în fața publicului și a presei.

Experiența internațională a lui Cătălin Dumitru a fost consolidată prin proiectele de comunicare politică desfășurate în 2019, 2020 și 2022 în Africa de Vest și Africa Subsahariană, unde a oferit consultanță liderilor care se confruntau cu circumstanțe politice dificile.

În domeniul afacerilor publice, Cătălin Dumitru colaborează cu clienți corporativi de renume din SUA și UE și lucrează împreună cu factorii de decizie pentru a promova politici publice și proiecte de responsabilitate socială. Cunoașterea detaliată a subtilităților caracteristice mediului politic și a diferențelor de interese dintre diverși actori politici îi permite să elaboreze strategii și mesaje-cheie solide, precum și să propună poziții bine adaptate în legătură cu diferite politici publice.

Punctele sale de vedere asupra unor probleme politice au fost exprimate în instituții media de prestigiu, precum The New York Times sau Euronews, și în cadrul unor prelegeri ca invitat la University of South Florida, SUA. În prezent, Cătălin Dumitru predă la Universitatea din București, în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, și este coproprietar al Kensington Communication.”

În 2023 – Sorina Matei l-a intervievat pe Cătălin Dumitru numindu-l specialist în comunicare. În cadrul acestui interviu, Sorina Matei a dezvăluit un material publicat de Libertatea, în care se discuta despre „blocarea ascensiunii AUR”. Intervievatul a evitat să abordeze subiectul, însă a făcut referire la faptul că primarii, bine sprijiniți cu bugetele primite, „vor schimba dinamica” alegerilor.

Întrebat de unde provine ascensiunea extremei drepte, Cătălin Dumitru nu a oferit un răspuns clar, concluzionând că aceasta ar fi rezultatul „debalansărilor economice apărute în ultima vreme”. Este de remarcat că termenul „debalansare” nu există în Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX). De asemenea, expresia „deprecierea nivelului de trai” este, la rândul ei, inexistentă în vocabularul corect al limbii române.

Interviul, de la început până la sfârșit, este plin de bla bla-uri, mai pe înțelesul tuturor – de baliverne. Acestea nu fac decât să confirme nivelul „autentic” al doctorilor în diverse domenii din România. În CV-ul domnului Dumitru, diploma de doctor în Științele Comunicării, obținută la Universitatea din București, ocupă un loc de cinste, fiind în fruntea listei de prezentare. Este, într-adevăr, impresionant și nimic nemaiîntâlnit dar ce te faci când o dai în bară chiar pe contribuțiile românilor (banii partidelor sunt subvenționate de stat) ? Aici se află adevărata problemă.

Contul de Linkedin al patronului Kensington Communication – Cătălin Dumitru

Aceasta poate explica, parțial, creșterea nemulțumirii în rândul românilor, în special a celor din diaspora. Mulți dintre aceștia se situează la un nivel academic mult superior doctorilor din România.

Cum poți explica cititorilor români, sârguincioși și informați, faptul că un consilier prezidențial, lipsit de un vocabular de bază în limba română, a fost propulsat în poziții cheie, de la Traian Băsescu încoace, mai degrabă pe alte criterii decât pe competențe? În interviu, acesta avea mari rezerve că AUR va obține 19% din voturi. Ce ne-au arătat alegerile? AUR a obținut 18,30% din totalul voturilor valabil exprimate.

Să trecem acum la domnul Săndulescu. Iată cum se semna pentru republica.ro Săndulescu:

”Răzvan Săndulescu este fost jurnalist, fondator al Kensington Communications, trainer de comunicare politică și consultant politic din anul 2000. În perioada 2000-2002 a fost consilier al președintelui PNL, Valeriu Stoica, iar între 2002-2004 a coordonat departamentul de PR al PNL. Membru în staff-ul de campanie al candidatului la Președinție, Traian Băsescu, la alegerile din 2004. Are la activ zeci de campanii electorale în România și Republica Moldova.”

Societatea de avocatură deținută de Valeriu Stoica este cea care reprezintă în instanță interesele lui Bogdan Drăgoi (sau maiorul Bogdan Drăgoi – grad conferit de Gabriel Oprea în 2011), ginerele generalului Marcel Opriș, împotriva publicației România Liberă, în urma dezvăluirilor acesteia despre falimentul societății de stat LIDO S.A.

Săndulescu, un alt consultant politic, lansat în jurul lui Traian Băsescu în anii 2000 a contribuit la campania electorală a lui Nicușor Dan, actualul primar al Capitalei.

Iată ce declara Dan Andronic în 2020:

Din punctul de vedere al comunicării, Nicușor Dan a fost ajutat de către Răzvan Săndulescu și Cătălin Dumitru, doi consultanți politici cu experiență vastă. Cei doi s-au ocupat de comunicarea lui Vlad Plahotniuc, atunci când acesta era lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, a fostului premier social-democrat, Viorica Dăncilă, și a fostului lider PNL, Alina Gorghiu.

Să revenim însă la prezentarea proprie a lui Răzvan Săndulescu, pe care o regăsim pe insociety.ro. La doar 16 ani, Săndulescu a semnat primele sale articole în „noua Scânteia” (ziarul de căpătâi al comuniștilor) – Tineretul Liber. Potrivit relatărilor din presă, ziarul era coordonat de Ion Cristoiu, Săndulescu ar fi semnat articole și pentru România Liberă încheindu-și cariera jurnalistică la Ziua. Totuși, România Liberă nu a putut identifica articole de mare anvergură semnate în Ziua, astfel că nu putem comenta despre talentul său jurnalistic. De asemenea, nici în arhiva România Liberă nu au fost găsite articole semnate de „jurnalistul Săndulescu”.

Probabil, așa cum se descrie el însuși, „Răzvan Săndulescu a ales să fie omul din umbră. Nici nu și-a dorit vreodată să iasă din umbră.” Umbra, o calitate consacrată unui ofițer de securitate, nu poate fi trecută cu vederea de un jurnalist.

Răzvan Săndulescu a ales să fie omul din umbră. Nici nu și-a dorit vreodată să iasă din umbră.

Oare statul în umbră să fi prezis și faptul că Teodor Stolojan (Stolo) urma să fie „debalansat” (ca să folosim limbajul doct al partenerului său, Dumitru) în favoarea lui Traian Băsescu? Iată ce declara Săndulescu: „La începutul anului 2004, departamentul meu i-a furnizat o analiză de trei pagini lui Stolojan. Pe scurt, îi spuneam că, în lipsa unei schimbări majore în activitatea și prestația sa publică, nu va rămâne candidatul final la prezidențiale al Alianței DA. Cum astfel de schimbări nu au avut loc, s-a produs, în cele din urmă, ceea ce prognozasem. Eu am fost cel desemnat să redactez discursul său de retragere în favoarea lui Traian Băsescu, în campania căruia am fost cooptat ulterior, alături de ceilalți membri ai echipei PNL.”

Astfel, aflăm că perioada de „jobless” l-a determinat pe Săndulescu să înființeze firma Kensington Communication.

Dintre sfaturile sale către studenții la Științe politice aflăm că în cheia succesului se află:

”Consultantul este un specialist multi-disciplinar, cu acces la date, cu știința de a le interpreta și de a construi în baza lor strategii și segmentări capabile să genereze emoțiile necesare pentru a determina reacția dorită din partea publicului țintă. Când vorbim de calități… să aibă încredere în cifre mai multe decât în orice și o minte analitică pentru a le analiza, să înțeleagă procesele de psihologie socială, să cunoască istoria și lecțiile ei, să fie un bun comunicator și să nu vrea sa fie mai presus decât clientul.”

Ce concluzie putem trage din această analiză dacă ne uităm la ambele sfaturi?

Dumitru a râs de 19% ale AUR din sondaje, Săndulescu deși a aplicat specialitatea sa multi-disciplinară a scos cele mai slabe rezultate ale PNL din istoria alegerilor din România.

Cine este Vlad Plahotniuc, politicianul consultat de Kensington Communication

Plahotniuc este un politician și om de afaceri din Republica Moldova, fost lider al Partidului Democrat și o figură centrală în politica țării până în 2019.

Este acuzat de:

Organizarea și conducerea unei organizații criminale.

Fraudă de proporții mari și spălare de bani, inclusiv în cazul „Furtului Miliardului” (2012-2014), în care se estimează că au fost deturnate 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

Cazul „Kuliok”, implicând o presupusă mită către fostul președinte Igor Dodon.

Fuga din Moldova: A părăsit țara în 2019, după ce partidul său a pierdut puterea. A fost localizat în SUA și ulterior în Turcia, însă tentativele de extrădare ale autorităților moldovenești au eșuat.

Confiscări și sancțiuni:

Autoritățile moldovenești au confiscat active în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro.

A fost sancționat de mai multe țări și instituții internaționale, inclusiv de SUA și UE.

Relații internaționale: Are legături strânse cu regimul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și a fost implicat în expulzarea unor cetățeni turci din Moldova în 2018, acuzați de legături cu clericul Fetullah Gulen.

Plahotniuc rămâne o figură controversată, asociată cu corupția și influența politică masivă din Republica Moldova.

Cum a ajuns să fie consiliat Plahotniuc de firma Kensington Communication?

Nu am găsit informații publice detaliate despre modul în care Vladimir Plahotniuc a ajuns să fie consiliat de firma Kensington Communication. Este cunoscut faptul că, în eforturile sale de a-și îmbunătăți imaginea internațională, Plahotniuc a colaborat cu diverse firme de consultanță și lobby.

De exemplu, în 2016, Partidul Democrat din Moldova, condus de Plahotniuc, a încheiat un contract de 600.000 de dolari cu firma de lobby Podesta din SUA conform Open Democracy. Aceste colaborări aveau scopul de a promova interesele sale și ale partidului său pe plan internațional.

Ținând cont că anunțul a fost făcut de jurnalistul și patronul Evenimentul Zilei, Dan Andronic (apropiat al lui Sebastian Ghiță) – nu ar fi greșit să concluzionăm că lui Plahotniuc i s-a sugerat firma chiar de către Sebastian Ghiță, patronul România TV și declarat ofițer al SRI. De altfel în perioada campaniei prezidențiale din 2014, Victor Ponta a beneficiat de servicii de lobby furnizate de acceași firmă americană Podesta Group contractată de Plahotniuc. Aceste servicii au fost finanțate printr-un contract în valoare de 300.000 de dolari, încheiat între Podesta Group și Federal Media Partner SRL, o companie controlată de Sebastian Ghiță.

Federal Media Partner SRL, cu sediul în Ploiești, face parte din rețeaua de firme asociate cu Sebastian Ghiță. Conform unui referat al procurorilor DNA din iunie 2015, această firmă a fost implicată în operațiuni suspecte de spălare de bani. Contractul dintre Federal Media Partner și Podesta Group a fost înregistrat la Departamentul de Justiție al SUA pe 10 octombrie 2014. Serviciile de consultanță strategică și comunicare au fost furnizate în perioada 25 august – 24 octombrie 2014, cu posibilitatea de prelungire până pe 24 noiembrie 2014.

Este important de menționat că acest contract nu a fost declarat în cheltuielile oficiale de campanie ale lui Victor Ponta, iar Federal Media Partner SRL nu apare pe lista persoanelor juridice care au făcut donații mari către PSD în 2014, deși legea obliga partidele să publice astfel de informații în Monitorul Oficial.

Sebastian Ghiță a negat orice implicare directă în acest contract, declarând că nu cunoaște detalii despre legăturile dintre Podesta Group și Victor Ponta.

Reamintim opiniei publice că ANAF a descoperit că firma angajată de PNL, Kensington Communication a cheltuit peste jumătate de million pe Tik Tok în favoarea lui Călin Georgescu:

Kensington Communication SRL a plătit către platforma de influenceri FameUp peste jumătate de milion de lei:

243.877 RON – 09.10.2024

130.639 RON – 23.09.2024

121.863 RON – 11.09.2024

La rândul său, PNL a plătit către Kensington Communication SRL suma de 1.017.098 RON, în data de 6 noiembrie 2024

Iar conform Europa Liberă Kensington Communication SRL a fost al doilea cel mai mare consultant al PNL cu plăți încasate de 560.000 euro.

Până la ora publicării acestui material, nici reprezentanții PNL, nici cei ai Kensington Communication nu au oferit un răspuns. Odată ce vom primi răspunsurile, le vom publica.