Lumea modei este în doliu după dispariția lui Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți designeri ai secolului XX și începutului de secol XXI. Legendarul creator italian s-a stins din viață pe 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă un imperiu construit pe eleganță, rafinament și inovație.

Cine a fost Giorgio Armani

Născut la 11 iulie 1934, în Piacenza, Giorgio Armani și-a dorit inițial să devină medic, dar a renunțat la studiile universitare pentru a-și urma adevărata pasiune: moda. A început ca buyer la magazinul La Rinascente din Milano, iar apoi s-a format în atelierul lui Nino Cerruti. În 1975, alături de prietenul și partenerul său Sergio Galeotti, a fondat propria casă de modă, care avea să devină rapid un fenomen global.

Armani a revoluționat estetica vestimentară printr-o abordare minimalistă, relaxată și totuși sofisticată. „Am fost primul care a înmuiat imaginea bărbatului și a întărit imaginea femeii”, spunea designerul, definindu-și stilul androgin și modern. Ascensiunea sa internațională a fost consacrată în 1980, odată cu succesul filmului „American Gigolo”, în care Richard Gere purta costume semnate Armani.

De-a lungul carierei, a extins constant brandul, lansând parfumuri, accesorii, colecții de jeans, linia accesibilă Armani Exchange, dar și creații de haute couture. A colaborat cu sportul și tehnologia, semnând uniforme pentru echipe de fotbal și parteneriate cu branduri precum Samsung și Microsoft. În 2000–2001, opera sa a fost celebrată printr-o amplă retrospectivă la Muzeul Guggenheim din New York.

În 2002, Armani a fost numit Ambasador al Bunăvoinței pentru Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, demonstrând că eleganța poate merge mână în mână cu responsabilitatea socială.

Cu o viziune care a redefinit moda de pe podiumuri până la covorul roșu de la Hollywood, Giorgio Armani rămâne un simbol al stilului atemporal. Moștenirea sa va continua să inspire generații întregi de designeri și iubitori ai modei.

