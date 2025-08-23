România a fost lovită sâmbătă seară de un ciclon format în bazinul Mării Mediterane, care a adus furtuni violente, grindină și precipitații abundente, provocând pagube și victime.

Două persoane și-au pierdut viața în urma fenomenelor meteorologice extreme. Un tânăr de 18 ani din județul Argeș a murit după ce a fost strivit de acoperișul unei magazii în timp ce se adăpostea de vijelie alături de unchiul și vărul său.

În Satu Mare, un bărbat a fost găsit mort, electrocutat în timpul unei lucrări la un panou electric. Pompierii au intervenit cu sute de echipamente:

„91 de copaci căzuți, două elemente de construcție avariate și trei cabluri electrice afectate, în urma cărora au fost avariate 41 de mașini”, a precizat SLT. Ștefan Eduard, reprezentant ISU București-Ilfov.

Avertismente oficiale și măsuri de siguranță

Autoritățile au emis mesajul RO-Alert și un Cod portocaliu de nowcasting, recomandând populației să evite zonele expuse.

La Întorsura Buzăului, grindinaă mare a acoperit străzile și grădinile, iar în județul Iași, mulți locuitori au fost surprinși în trafic de furtună și grindină.

În județul Dolj, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, iar la Complexul Energetic Oltenia s-au format nori de cenușă, iar praful s-a răspândit pe câțiva kilometri.

În Bistrița-Năsăud, grindina a afectat curțile și culturile. Durerea nu a fost doar pe teren: zeci de drumuri și clădiri au fost afectate de vijelii și ploi torențiale.

Cum s-a format ciclonul și ce zone a lovit

Acest sistem noros s-a format în bazinul Mării Mediterane, în zona orașului Genova, Italia. Aerul cald și umed s-a întâlnit cu mase de aer rece, făcând ca vânturile să atingă viteze de peste 100 km/h.

Norul, caracterizat prin culoarea albastru deschis, a adus ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, iar în Croația s-au înregistrat peste 600 de fulgere pe minut.

