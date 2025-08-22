Cod portocaliu de vijelii în București: mesaj RO-Alert transmis populației

De către

Bucureștenii au primit vineri seară un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de vijelii.

Potrivit avertizării, între orele 19:20 și 20:00, Capitala a fost vizată de rafale de vânt de până la 70 km/h, averse torențiale de 10–15 l/mp și descărcări electrice frecvente.

„Vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torențiale ce vor acumula 10–15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: între 19:20 – 20:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”.

Autoritățile au recomandat populației să evite deplasările, să se adăpostească și să ia măsuri de autoprotecție, în contextul condițiilor meteo severe.

Meteorologii atrag atenția că astfel de fenomene extreme pot produce efecte imediate, precum doborârea copacilor, avarierea acoperișurilor sau perturbarea traficului rutier și aerian.

