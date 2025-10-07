Ciclon Barbara: ce este și cum se manifestă în România

România se confruntă în aceste zile cu efectele așa-numitului ciclon Barbara, un fenomen meteo de origine mediteraneană care aduce ploi torențiale, vânt puternic și scăderi accentuate de temperatură. Meteorologii avertizează că cele mai afectate regiuni vor fi sudul, estul și sud-estul țării, unde se vor înregistra cantități record de precipitații și posibile inundații locale.

Ciclonul Barbara aduce cod roșu de ploi

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ciclonul Barbara s-a format deasupra Mării Mediterane, acolo unde temperatura apei rămâne mai ridicată decât cea a uscatului în această perioadă. Diferențele de presiune și de temperatură au generat o formațiune atmosferică intensă, care a traversat rapid Balcanii și a ajuns deasupra României.

CITEȘTE ȘI – Româncă prinsă cu aproape 1,5 kg de heroină în stomac, pe un aeroport din Italia

ANM a emis o avertizare cod roșu de ploi abundente și vijelii pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu și municipiul București. În aceste zone, se pot acumula peste 80 de litri de apă pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot atinge 70 km/h.

În alte regiuni, precum sudul Moldovei și centrul Munteniei, este în vigoare un cod portocaliu, cu cantități de apă de până la 70 l/m², iar în zonele sub cod galben, precipitațiile vor depăși 30–40 l/m².

Autoritățile au luat primele măsuri de protecție. În Ialomița și Constanța, școlile au fost închise miercuri, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență monitorizează evoluția fenomenelor meteo. În București, decizia privind suspendarea cursurilor urmează să fie luată în funcție de evoluția vremii în următoarele ore.

Numele „Barbara” a fost folosit de-a lungul timpului pentru mai multe fenomene meteo intense din lume. În 2025, însă, el desemnează două evenimente distincte:

un uragan tropical format în Oceanul Pacific , pe 8 iunie,

format în , pe 8 iunie, și un ciclon mediteranean care afectează acum Europa și România.

Spre deosebire de uraganele tropicale, cicloniile mediteraneene nu ating aceeași intensitate, dar pot provoca efecte severe, precum inundații, alunecări de teren și perturbări majore ale traficului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.