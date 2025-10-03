Româncă prinsă cu aproape 1,5 kg de heroină în stomac, pe un aeroport din Italia

O femeie de 46 de ani, de origine română și stabilită în Italia din 2013, a fost arestată la aeroportul Orio al Serio din Bergamo după ce autoritățile au descoperit că transporta aproape 1,5 kilograme de heroină înghițite în 120 de ovule.

Femeia, comerciantă ambulantă de haine, se afla într-un zbor venit de la Bruxelles, cu escală spre Alghero, și a atras atenția autorităților prin comportamentul agitat și lipsa bagajului de cală. Semnalarea inițială a venit de la vamile belgiene și a fost transmisă Direcției Antifraudă din Roma, scrie presa din Italia.

Descoperirea șocantă

Radiografiile efectuate la Spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo au confirmat că ovulele erau ambalate în recipiente din plastic și înfășurate în straturi de bandă adezivă. Analiza substanței a arătat că aceasta era heroină pură, cu o greutate totală de 1.393 de grame.

După expulzarea ovulelor, drogurile au fost confiscate, iar femeia a fost reținută și dusă în închisoarea din Bergamo, urmând ca ancheta să continue pentru a stabili rețeaua din spatele transportului.

Autoritățile italiene subliniază că astfel de metode de trafic, prin ingerarea de ovule, reprezintă un risc major pentru viața traficanților și evidențiază eficiența cooperării internaționale în combaterea traficului de droguri.

