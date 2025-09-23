India a devenit un client record, Africa se pregătește să înregistreze un volum anual fără precedent de importuri, iar Asia de Sud-Est a depășit chiar nivelurile de consum atinse în perioada pandemiei

Motorul exporturilor Chinei, coordonat de președintele Xi Jinping, continuă să funcționeze la turație maximă, în ciuda celor cinci luni de tarife vamale impuse de Statele Unite la niveluri ridicate. Rezultatul: un excedent comercial istoric, de 1,2 trilioane de dolari, potrivit datelor transmise de Bloomberg. În timp ce accesul pe piața americană a fost limitat, Beijingul a găsit rapid alternative. India a devenit un client record, Africa se pregătește să înregistreze un volum anual fără precedent de importuri, iar Asia de Sud-Est a depășit chiar nivelurile de consum, atinse în perioada pandemiei.

Această expansiune spectaculoasă alimentează tot mai multe tensiuni la nivel global, deoarece guvernele încearcă să cântărească riscurile pentru propriile industrii, în raport cu dependența de cel mai mare furnizor al lumii. Deocamdată, reacțiile rămân ezitante: Mexicul este singura țară care a anunțat public taxe vamale drastice, de până la 50%, pentru produse chinezești, precum oțelul, automobilele și piesele auto. În schimb, alte state se limitează la anchete antidumping sau la avertismente politice. În India, de exemplu, autoritățile analizează peste 50 de cereri privind posibile cazuri de dumping, iar în Indonezia, guvernul a promis monitorizarea atentă a „valului” de produse chinezești, după ce imagini virale cu comercianți care lăudau blugi vânduți la 80 de cenți au stârnit revoltă.

Beijingul gestionează situația printr-un amestec de diplomație și presiune economică. Africa de Sud, confruntată cu o explozie a importurilor de automobile chinezești, a ales să evite măsurile punitive și să ceară în schimb investiții suplimentare. În America Latină, Chile și Ecuador au introdus discret taxe selective, în timp ce Brazilia, deși a amenințat cu represalii, a oferit facilități producătorului BYD pentru a-și extinde fabricile pe plan local. În paralel, Xi Jinping a mobilizat țările BRICS împotriva protecționismului, iar oficialii chinezi au transmis avertismente Mexicului să evite escaladarea, subliniind că orice tarif va atrage contramăsuri.

Pe hârtie, rezultatele par impresionante, dar realitatea economică a Chinei rămâne complicată. Exporturile record nu se traduc neapărat în profituri. Dimpotrivă, multe companii reduc prețurile pentru a evita acumularea de stocuri interne, ceea ce a accentuat deflația persistentă. În primele șapte luni ale anului, profiturile industriale au scăzut cu 1,7%, în pofida volumelor mari de vânzări externe. Specialiștii avertizează că această strategie de „export la orice preț” riscă să destabilizeze echilibrul intern.

Pe fondul taxelor americane, companiile chineze își redirecționează tot mai mult produsele către alte piețe. India ilustrează perfect acest proces: în august, importurile indiene de bunuri chinezești au atins 12,5 miliarde de dolari, un record absolut. O parte importantă vine de la furnizorii Apple, care, deși și-au mutat asamblarea iPhone-urilor în India, depind în continuare de componentele și echipamentele produse în China. Numai în iulie, Beijingul a exportat aproape 1 miliard de dolari în cipuri de calculator către India, completate de miliarde în telefoane și piese.

Aceeași strategie se aplică și Europei și Australiei, unde cererea crescută pentru bunuri chinezești a compensat scăderea livrărilor către SUA. „China a știut să-și diversifice piețele exact la timp”, spune Sajjid Chinoy, economist-șef al JPMorgan pentru India. „Europa, în special, a funcționat ca o plasă de siguranță într-un moment critic”.

Astfel, în loc să fie afectată sever de taxele impuse de administrația Trump, China reușește să-și adapteze harta comercială și să-și mențină ritmul, chiar dacă intern se confruntă cu provocări structurale. Dincolo de cifrele spectaculoase, adevărata bătălie rămâne însă cea a profitabilității și a echilibrului economic pe termen lung.

