Un important oficial chinez a declarat sâmbătă că Beijingul și Taiwanul ar trebui să lucreze împreună pentru a realiza ‘reunificarea pașnică’, relatează agenția oficială de știri chineză Xinhua, potrivit Global Banking&Finance.

Wang Huning, membru permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist, responsabil cu relațiile cu Taiwanul, a declarat la un eveniment organizat la Beijing pentru a marca 80 de ani de la ‘recuperarea’ insulei de sub dominația Japoniei că, în schimb, Beijingul nu va tolera nicio activitate care promovează independența Taiwanului.

La evenimentul organizat la Marea Sală a Poporului din Beijing, Wang a mai spus că Beijingul va împărți roadele dezvoltării și progresului său cu poporul taiwanez, a informat Agenția Centrală de Știri din Taiwan într-un raport separat.

Consiliul pentru afaceri continentale din Taiwan a declarat că Beijingul ‘același mesaj vechi’ și că scopul real al Chinei este de a ‘anexa’ Taiwanul.

‘Experiența Hong Kong-ului a demonstrat, de asemenea, că ‘o țară, două sisteme’ echivalează în cele din urmă cu o guvernare autoritară a Partidului Comunist Chinez’, a declarat consiliul.

Așa-numitele perspective de dezvoltare sub ‘unificare’ nu reprezintă nicio atracție pentru poporul Taiwanului, a adăugat acesta.

Guvernul Taiwanului nu marchează oficial evenimentul, ci celebrează în schimb aniversarea Bătăliei de la Guningtou din 1949, când forțele comuniste au încercat și nu au reușit să invadeze insula Kinmen, care este deținută până în prezent de Taipei.

‘Sperăm să fim în continuare un partener de securitate de încredere pentru aliații noștri și să construim împreună o linie puternică de apărare pentru a proteja valorile libertății și ale democrației’, a scris președintele Taiwanului, Lai Ching-te, pe pagina sa de Facebook sâmbătă.

