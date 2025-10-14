Chelsea pregătește o nouă lovitură pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Manchester City ar putea ajunge pe Stamford Bridge gratis vara viitoare

Clubul londonez Chelsea continuă să-și construiască reputația de „vânător de oportunități” pe piața transferurilor. Potrivit publicației The Boot Room, formația de pe Stamford Bridge este interesată de Eric García, fost fundaș al lui Manchester City, în prezent legitimat la FC Barcelona.

Apărătorul spaniol, în vârstă de 24 de ani, va fi liber de contract la finalul sezonului, iar Chelsea ar putea profita de ocazie pentru a-l aduce fără costuri de transfer.

Chelsea vânează transferuri inteligente

Nu este pentru prima dată când „albaștrii” speculează astfel de situații. În ultimele două sezoane, clubul a demonstrat o strategie agresivă de achiziții:

Alejandro Garnacho , adus pentru 40 de milioane de lire în această vară;

, adus pentru 40 de milioane de lire în această vară; Marc Guiu, cumpărat cu doar 5 milioane în 2024.

Acum, lista intereselor include un nou fost produs al academiei Barcelonei, iar Eric García pare să se potrivească în tiparul urmărit de conducerea londoneză – jucători tineri, cu experiență în competițiile europene, care pot fi integrați rapid într-un proiect pe termen lung.

Chelsea se confruntă cu o dilemă în compartimentul defensiv: are un număr mare de apărători valoroși, dar niciunul care să se impună drept lider incontestabil.

Clubul a mai fost interesat și de alți jucători defensivi de la Barcelona, precum Ronald Araújo și Marc Casadó, iar în timpul acelor discuții s-ar fi cerut și informații despre García, semn că interesul londonezilor nu este de dată recentă.

Totuși, sursele apropiate clubului sunt sceptice. Araújo este considerat o variantă mai solidă, în timp ce García, deși tehnic și tânăr, nu s-a impus nici la Manchester City, nici pe deplin la Barcelona.

Chelsea analizează și alte variante pentru linia de fund. Printre numele vehiculate se află Marc Guehi, actualul fundaș al lui Crystal Palace și fost produs al academiei londoneze. Contractul său expiră tot vara viitoare, iar o revenire pe Stamford Bridge ar fi bine primită de fani.

În același timp, clubul caută o soluție pentru Axel Disasi, jucător pe care încearcă să-l transfere încă din vara trecută. Cea mai recentă echipă interesată de serviciile sale ar fi Borussia Dortmund, potrivit surselor din Germania.

