De către

Cel mai popular chatbot din lume, ChatGPT, va restricționa accesul minorilor la anumite conversații, în special pe teme sensibile.

Decizia vine după ce compania OpenAI a fost acuzată că ar fi facilitat cazuri tragice, inclusiv sinuciderea unui copil care interacționase luni întregi cu modelul.

„Pentru copii, punem siguranţa înaintea libertăţii şi a intimităţii”, a declarat Sam Altman, directorul OpenAI, în mesajul prin care a anunțat noile măsuri.

Regulile vizează două domenii principale: conversațiile cu conținut sexual și răspunsurile care ar putea încuraja autoflagelarea sau sinuciderea.

Cum vor funcționa noile măsuri

ChatGPT nu va mai răspunde minorilor la întrebări de natură sexuală și nu va mai furniza informații legate de modalități de a-și provoca singuri rău.

În plus, în situațiile considerate grave, serviciul ar putea alerta părinții sau chiar poliția locală.

O problemă la nivelul industriei

OpenAI nu este singura companie confruntată cu asemenea acuzații.

Și alte platforme, precum Character.AI, sunt investigate pentru modul în care interacțiunile dintre minori și chatbot-uri ar fi contribuit la comportamente periculoase.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.