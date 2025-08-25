CFR Cluj, sub presiune! Balaj admite dependența de Ioan Varga: „Nu ne descurcăm fără finanțator”

După eșecurile usturătoare cu Hacken și Oțelul, președintele clubului a vorbit despre riscul unei noi insolvențe.

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de dificilă. Eliminată practic din Conference League după 2-7 cu Hacken și învinsă categoric în Superligă de Oțelul Galați (1-4), echipa din Gruia se confruntă nu doar cu probleme sportive, ci și cu tensiuni interne și discuții legate de viitorul clubului.

Printre zvonurile care au apărut se numără și cel al unei posibile intrări în insolvență, așa cum s-a întâmplat între 2015 și 2017, înainte ca Ioan Varga să preia echipa.

Cristi Balaj liniștește, dar admite dificultățile

Președintele Cristi Balaj a încercat să tempereze speculațiile, precizând că situația financiară este ținută sub control, dar recunoaște că CFR depinde în totalitate de sprijinul lui Ioan Varga.

„Atât cât există monitorizare și licențiere din 3 în 3 luni, nu putem să vorbim despre întârzierile care au fost acum 4 ani când am venit eu. Nu are ce să se întâmple. Nu justifică, mai ales că au existat prime de joc, condiții… Recunoaștem că nu ne descurcăm dacă nu avem sprijinul finanțatorului. Până acum ne-am descurcat, avem nevoie de sprijinul lui. El este cu business-uri, are multă treabă, dar ne va ajuta”, a spus Balaj, citat de digisport.ro.

Mesajul lui Balaj vine în contextul în care Ioan Varga a transmis, duminică, că va lua măsuri drastice la club după rezultatele rușinoase, mergând până la declarații dure precum: „Schimb jumătate din club”.

Astfel, CFR rămâne dependentă de investițiile și deciziile finanțatorului, fără de care stabilitatea financiară și sportivă ar fi serios pusă sub semnul întrebării.

